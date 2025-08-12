Finalmente se confirmó el día que Gimnasia y Esgrima jugará el partido pendiente de la 20ma fecha de la Primera Nacional ante Deportivo Morón. El cotejo se disputará el miércoles 27 de agosto a las 21.10 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y será televisado por TyC Sports.
Se confirmó cuándo jugará el líder Gimnasia y Esgrima el partido pendiente ante Deportivo Morón
