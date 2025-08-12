El encuentro se tuvo que postergar debido a que el Mensana, que es gran protagonista en la Primera Nacional, jugó los 16avos de final de la Copa Argentina, donde quedó eliminado por Independiente de Avellaneda.

Será un choque clave en este tramo del campeonato, ya que enfrenta a dos protagonistas de la Zona B, ya que el Lobo es el puntero con 49 unidades y el Gallo, que está cuarto con 43 puntos, quiere asegurar su lugar en el Reducido.