Gimnasia y Esgrima es el líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Finalmente se confirmó el día que Gimnasia y Esgrima jugará el partido pendiente de la 20ma fecha de la Primera Nacional ante Deportivo Morón. El cotejo se disputará el miércoles 27 de agosto a las 21.10 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y será televisado por TyC Sports.

El encuentro se tuvo que postergar debido a que el Mensana, que es gran protagonista en la Primera Nacional, jugó los 16avos de final de la Copa Argentina, donde quedó eliminado por Independiente de Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima anda bien en la Primera Nacional.

Será un choque clave en este tramo del campeonato, ya que enfrenta a dos protagonistas de la Zona B, ya que el Lobo es el puntero con 49 unidades y el Gallo, que está cuarto con 43 puntos, quiere asegurar su lugar en el Reducido.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El equipo dirigido por Ariel Broggi viene de vencer a Chaco For Ever por 2 a 0, de visitante, por la jornada 26 del certamen.

Los goles del elenco del Parque fueron anotados por Matías Muñoz y Fermín Antonini.

El próximo rival del Mensana será Almirante Brown el sábado 16 de agosto, desde las 16.10, en el Víctor Legrotaglie. Ese cotejo será dirigido por el juez Lucas Cavallero.

