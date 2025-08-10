Con respecto al gol (lleva dos porque había marcado en Copa Argentina) asumió: "Estoy feliz de poder convertir y haber ayudado al equipo para conseguir una victoria muy importante".
Embed - Chaco For Ever 0-2 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 26 (Zona B)
"Le vamos a meter con todo en esta última etapa del torneo que es muy complicada, pero la más linda. El objetivo es poder llegar lo más alto posible".
Sobre las expectativas del equipo que se ubica primero, admitió: "Estamos donde queremos estar, siendo protagonistas del torneo. Ahora queremos disfrutar esta victoria y después pensaremos en la próxima final con Almirante Brown, de local"
El jugador oriundo de Río Gallegos dedicó el gol: "A mis viejos Roberto y Mónica y a toda la hinchada de Gimnasia que desde el momento en que llegué me dio mucho apoyo".