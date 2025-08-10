Gimnasia es puntero tras ganar con el gol de Muñoz.

Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo ante Chaco For Ever, en Resistenia y se afirma en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

El Lobo suma 49 puntos y se ilusiona con jugar la final por el ascenso que su hoy terminara el torneo sería con Deportivo Madryn, el líder de la Zona A.

Muñoz y todo Gimnasia y Esgrima celebró el triunfo ante Chaco For Ever.

Matías Muñoz marcó el primer gol del Lobo con un lindo cabezazo y desde Resistencia habló con Ovación: "Estoy muy contento por este triunfo frente a un gran rival y en una cancha muy difícil. Lo ganamos bien, pegamos en los momentos justos y nos llevamos tres puntos muy importantes para Mendoza", reconoció el volante del equipo dirigido por Ariel Broggi.

Con respecto al gol (lleva dos porque había marcado en Copa Argentina) asumió: "Estoy feliz de poder convertir y haber ayudado al equipo para conseguir una victoria muy importante".

"Le vamos a meter con todo en esta última etapa del torneo que es muy complicada, pero la más linda. El objetivo es poder llegar lo más alto posible".

Sobre las expectativas del equipo que se ubica primero, admitió: "Estamos donde queremos estar, siendo protagonistas del torneo. Ahora queremos disfrutar esta victoria y después pensaremos en la próxima final con Almirante Brown, de local"

El jugador oriundo de Río Gallegos dedicó el gol: "A mis viejos Roberto y Mónica y a toda la hinchada de Gimnasia que desde el momento en que llegué me dio mucho apoyo".

