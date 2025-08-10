Cuánto y por qué nos alejamos de las vacunas, según un especialista en Covid 19

"Estamos jugados en mejorar la cobertura. Tenemos una oportunidad, sobre todo en enfermedades como el HPV (papiloma) y en la prevención de distintos tipos de cáncer", señaló López.

image Para López "estamos jugados en mejorar la cobertura de vacunas, hay una oportunidad" Axel Lloret

Cuánto cayó la cobertura de vacunas

Pero la importancia de vacunarse, desde la óptica de un experto, abarca una amplia gama en lo que a prevención se refiere. Y si bien la referencia al Covid es inevitable, aparecen otros males.

López rescata la aplicación de la Triple A celular, que protege a los bebes de la tos convulsa. Y sobre todo la que previene al HPV (virus del papiloma humano), un cáncer de transmisión sexual, además de la hepatitis B.

"En niños de hasta 11 meses la cobertura cayó de 90% en 2018 a menos de 80% en 2023, en hepatitis y neumococo. En un año se aplicaron casi un millón de dosis de vacunas menos", enumeró el médico.

En el caso de VPH, López remarcó que la aplicación se concentra entre los 11 y 26 años, y que la primera dosis es gratuita. Respecto a la segunda, indicó "hay varias empresas de medicina prepaga y obras sociales que las ofrecen con descuento".

image Sobre todo en la prevención de distintos tipos de cáncer como el VPH, según López "con aplicarse la primera dosis de vacuna no alcanza"

¿Por qué nos vacunamos menos?

Al margen de la campaña de vacunación impulsada frente al brote de sarampión por el ministerio de Salud ,López analizó el comportamiento en varios segmentos etarios de la población, para demostrar que sobre todo en niños y en adolescentes la cobertura de vacunas cayó a un nivel preocupante.

"Argentina tiene un calendario de vacunación muy completo, al nivel de países del primer mundo, pero en 2022 y 2023 cayó a un promedio del 70%" enfatizó.

—Más allá de los datos duros ¿a qué puede atribuírse la menor cobertura de vacunas o cuáles son las causas? ¿influye la situación económica?

—Tenemos un encuesta sobre los por qué. La respuesta más repetida es "No encontré la vacuna que tenía que colocarme", y le sigue el tema del tiempo: "Tuve que esperar demasiado y debía irme a trabajar". No creo que se relacione directamente con la situación económica, porque en la mayoría de los casos las primeras dosis son gratuitas. Si bien la cartilla es muy completa, debería exigirse en las escuelas y no está pasando, porque no se revisa el carnet.

—¿Cómo estamos en comparación con otros países?

Entre los vecinos, Uruguay tiene una cobertura superior al 90%. Y Chile está cerca del 95%, precisamente gracias al muy buen trabajo que ha hecho el Gobierno en la edad preescolar y escolar.

La curva de inmunización y la prevención del cáncer

La merma en relación a la aplicación de vacunas pasado lo peor de la pandemia de Covid muestra una curva con altibajos entre hombres y mujeres.

En los últimos 4 años hubo variabilidad en el porcentaje de aplicación por sexos. Es que mientras entre las mujeres subió de 2022 a 2023 casi hasta el 82% antes de caer, en el caso de los hombres cayó del 65% al 57% y luego tuvo un leve repunte.

En cuanto a mujeres, López puso como ejemplo el retroceso en algunos estudios preventivos como el Papanicolau, cuyo nivel de cobertura actualmente ronda el 30%.

Para el doctor López urge una campaña de concientización sobre todo entre los adolescentes.

El infectólogo lo comparó con la llegada que tuvieron los medios masivos durante la pandemia pero salvando distancias "ya que los chicos ya no ven tele ni escuchan radio. Se trata de hacer un trabajo a través de las redes sociales y con influencers".

Inversión en vacunas

Al respecto, Tirso Gómez Brumana, director de Innovación de MSD Argentina, aseguró que la industria trabaja en el desarrollo de nuevas vacunas.

"En el último año fuimos los que más invertimos en investigación y desarrollo, con alrededor de 50 millones de dólares. Entre las que se dedican a la inmunización hoy la compañía está entre las 5 principales", aseguró Gómez Brumana.

Desde 2022 la inversión ya superó los 120 millones de dólares, con estudios clínicos y ensayos con un número de pacientes voluntarios que creció exponencialmente desde la pandemia.

La estadística de MSD muestra que mientras entre 2020 y 2022 pasaron de 253 a 302, el año pasado casi duplicaron la cifra de 614 registrada en 2023.

Según Gómez Brumana "el área de oncología concentra casi 70% de las investigaciones. El resto de las áreas tienen que ver con patologías cardiológicas, hematología y también la inmunología y vacunas para enfermedades infecciosas".

image Tirso Gómez Brumana, director de Innovación del laboratorio MSD (Merck), que el último año fue el que más invirtió en Argentina en el desarrollo de nuevas vacunas

El nuevo Covid-19 y el rol del Estado

A propósito de prevención, como especialista en Covid-19 el doctor López también se refirió a la nueva cepa de la enfermedad que nos atravesó la vida.

—Más allá del temor o el respeto ¿qué debemos tener en cuenta respecto a la nueva variante Frankenstein?

—Si comparamos esta nueva cepa del virus con Ómicron, el índice de letalidad es mucho menor. Lo que se sabe es que provoca daños que pueden ser permanentes como la pérdida de la voz.

—Y como siempre, hay que vacunarse..

—Es la recomendación. De hecho, existe una nueva vacuna desarrollada en 2024 que entiendo debe estar disponible en los vacunatorios.

—Como director de un hospital público ¿le preocupa lo que pasó con el Garrahan, en esta era de un Estado menos presente?

—Por ahora tenemos los suministros necesarios. Pero creo que en materia de salud pública un Estado no puede estar ausente, es su obligación asistir a la gente de menos recursos.