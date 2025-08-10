Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura: cómo están las posiciones con Barracas Central puntero de la Zona A

Barracas Central venció como local a Aldosivi y comparte la punta de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Por UNO
El ex Boca Morales hizo un gol.

Barracas Central venció como local por 3-1 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Los goles para el Guapo los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28' del primer tiempo y a los 13’ del segundo, y Gonzalo Morales, a los 3’ del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier, a los 5' de la segunda etapa.

bruera 1
Barracas Central manda en el Torneo Clausura con los goles de Bruera.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.

Por su parte, el Tiburón de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición en la tabla anual y en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30.

Embed - EL GUAPO MARCÓ PRESENCIA DE LOCAL Y DERROTÓ AL TIBURÓN | Barracas 3-1 Aldosivi | RESUMEN

Platense rescató un punto en Córdoba

Platense empató por 1 a 1 con Instituto, en Córdoba, donde Damián Puebla abrió el marcador para el local y Ronaldo Martínez igualó en el cuarto minuto de descuento.

Embed - FINAL EMOTIVO en el EMPATE entre INSTITUTO y PLATENSE | #Instituto 1-1 #Platense | Resumen

Con la igualdad, el Calamar, campeón del Clausura, es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido del Gato Oldrá está 10mo. con 5 unidades

En la próxima fecha, la Gloria deberá recibir a Unión, el próximo viernes, y el equipo del Kily González recibirá a San Lorenzo el sábado.

Las posiciones del Torneo Clausura

clausura 1
clausura 2

