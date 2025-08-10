Torneo Clausura: cómo están las posiciones con Barracas Central puntero de la Zona A

Por su parte, el Tiburón de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición en la tabla anual y en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30.

Platense rescató un punto en Córdoba

Platense empató por 1 a 1 con Instituto, en Córdoba, donde Damián Puebla abrió el marcador para el local y Ronaldo Martínez igualó en el cuarto minuto de descuento.

Con la igualdad, el Calamar, campeón del Clausura, es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido del Gato Oldrá está 10mo. con 5 unidades

En la próxima fecha, la Gloria deberá recibir a Unión, el próximo viernes, y el equipo del Kily González recibirá a San Lorenzo el sábado.

Las posiciones del Torneo Clausura

