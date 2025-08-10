Atlético Club San Martín Santamarina de Tandil Atlético Club San Martín continúa invicto en la reválida del Federal A. Foto: Martín Pravata.

Más allá de estos intentos, la visita fue más efectiva y se puso en ventaja promediando la primera etapa. Corrían 24’ cuando Luis Dezi pisó la pelota en el área, engañó a la defensa y remató cruzado. El disparo se desvió levemente en Juan Almeida y el esférico se marchó al fondo de la red.

El Albirrojo sintió el golpe con el 0-1 en contra y tardó en reaccionar. Recién a los 32’ Iván Paz tuvo la igualdad con un tiro libre que pegó en el palo y después Almeida también pudo empatar las acciones con un disparo que se fue cerca del poste.

Felipe Rivarola San Martín El Albirrojo pudo dar vuelta el resultado y quedarse con los tres puntos en casa. Foto: Martín Pravata.

Santamarina también pudo estirar la ventaja antes del cierre, ya que en la última de la primera etapa Lautaro Arregui quedó mano a mano con Agustín Grinovero y el portero “se agrandó” tapando todo el arco y bloqueándole el disparo al volante tandilense, en lo que era un gol cantado.

Juan Almeida Atlético Club San Martín En un partido chivo, San Martín superó a Santamarina de Tandil. Foto: Martín Pravata.

Tras el entretiempo, los espectadores no alcanzaron a acomodarse en sus asientos y ya estaban gritando el gol del empate. Antes del minuto de juego Rivarola captó un centro en el corazón del área y remató de aire para estampar el 1 a 1 transitorio.

Felipe Rivarola Atlético Club San Martín Felipe Rivarola igualó las acciones en el Libertador General San Martín. Foto: Martín Pravata.

Minutos más tarde, el atacante paraguayo tuvo en sus pies la oportunidad de poner al León en ventaja: recibió un lateral rápido de Nicolás Heinz, gambeteó a la defensa y remató al primer palo, obligando al arquero a lucirse.

La igualdad llevó a Santamarina a replegarse de manera inteligente, aguardando un descuido por parte del León para salir de contragolpe. Por su parte, los de Corrales manejaban el balón pero no eran efectivos en los últimos metros.

Atlético Club San Martín San Martín sigue como líder en el Federal A. Foto: Martín Pravata.

Sobre el cierre, la visita pudo quedarse con los tres puntos, luego de una desatención en el fondo albirrojo. A los 42’, un contragolpe terminó con un centro que cayó al área del Chacarero: Arregui pudo conectar tirándose de palomita y Grinovero mandó al córner esa pelota con destino de gol.

En la última jugada del partido, cuando ya había desazón en la parcialidad del Albirrojo, Grinovero sacó largo, Heinz intentó dominar dentro del área y recibió una clara infracción. El colegiado pitó penal y el mismo Heinz cambió la infracción por gol, sentenciando el partido y desatando la euforia en las gradas del Libertador General San Martín.

Nicolás Heiz Atlético Club San Martín Nicolás Heiz celebra el 2 a 1 final. Foto: Martín Pravata.

Con este triunfo, Atlético San Martín continúa como líder de la zona A, con 10 puntos. En la próxima fecha, los de Corrales visitarán a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Santiago Romero, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Club Santamarina de Tandil: Uriel Moris; Matías Labroni, Nicolás Romat, Adriano Romero, Maximiliano Martínez; Lautaro Arregui, Mateo Palmieri, Nicolás Igartua, Luis Dezi; Lucas Comachi y Martin Comachi. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: ST: al inicio, Nicolás Heiz x Romero (SM); 10’ Tomás D’Angelo x Martin Comachi (S); 22’ Emiliano Gómez x Paz (SM); 28’ Agustín Lucero x Labaroni (S); 35’ Germán Mayenfisch x Collera (SM); 36’ Pehuen Valenzuela y Facundo Pérez x Lucas Comachi y Dezi (S).

Goles: PT: 24’ Luis Dezi (S); ST: 1’ Felipe Rivarola (SM), 54’ Nicolás Heiz (SM).

Incidencias: ST: 54’ Expulsado Agustín Lucero (S)

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Luciano Julio