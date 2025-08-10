Los voluntarios de Mendonarte trabajan para hacer felices a los más chicos el Día del Niño

Mendonarte-campaña Voluntarios de Mendonarte en una movida solidaria.

La próxima cruzada solidaria de Mendonarte ya tiene día, horario y lugar. El domingo 17 de agosto, desde las 15, serán parte del gran festejo por el Día del Niño en el Parque San Vicente de Godoy Cruz.

Los chicos de Mendonarte están en las redes sociales y esperan la colaboración y el esfuerzo de quienes quieran sumarse a esta red solidaria. En Instagram se los puede contactar como mendonarte.

El Día del Niño con Mendonarte

Allí colaborarán activamente con el entretenimiento y diversión de los más pequeños. Pero habrá más. Los chicos de Mendonarte recibirán juguetes nuevos o usados -en buen estado- para entregarlos, días después, a niños y niñas que cada tarde acuden a merenderos del Gran Mendoza.

Felipe Gutiérrez es uno de los ciento y tantos voluntarios de Mendonarte. Habla sencillo y claro acerca de los objetivos de esta agrupación de gente que tiene a partir de los dieciocho años. "Nos encanta hacer por los demás; es nuestro aporte a la sociedad", explica a Diario UNO.

Mendo-narte Alimentación saludable, otro hito en las cruzadas solidarias de Mendonarte.

A esta hora y con vista a la movida solidaria del domingo del Día del Niño, los chicos de Mendonarte gestionan apoyo y colaboración de empresas locales para convidar chocolate con facturas y tortitas para los peques. Esperan a más de quinientos chicos acompañados por padres, madres y demás adultos.

"Además -explica Felipe- durante el evento vamos a recolectar juguetes nuevos o usados en buen estado, que luego serán entregados en los merenderos".

Las visitas a merenderos son regulares y también apuntan a tejer vínculos con sus fundadores. "Llevamos un bizcochuelo y vamos a tomar mate con esa gente que ha tenido la gran idea de fundar merenderos para conversar con ellos y escuchar sus necesidades. El vínculo es fundamental".

Para los festejos de Reyes Magos los chicos de Mendonarte protagonizaron una movida con resultados increíbles en Los Barrancos, Godoy Cruz. A los chicos del merendero "Manitos Coloridas" les dieron alegría y cariño con formato de juegos, juguetes, las actuaciones de Melchor, Gaspar y Baltazar y frutas y bebidas para todos.

Mendonarte-Merendero El merendero "Manitos Coloridas" y el aporte de Mendonarte.

Los voluntarios -y este cronista puede dar fe- vuelven a sus casas tan felices como esos chicos. Misión cumplida y punto de partida para seguir trabajando.

"Sembramos amor a través del servicio" es el lema de estos chicos que a simple vista parecen chicos comunes pero, en estos tiempos tan complejos, con sus acciones demuestran que, definitivamente, no lo son.