El vicepresidente de Cáritas Mendoza alertó sobre la baja de donaciones en plena campaña solidaria

Mauricio Hadad, vicepresidente de Cáritas Mendoza. Mauricio Hadad, vicepresidente de Cáritas Mendoza.

Mauricio Haddad, vicepresidente de Cáritas Mendoza, precisó el alcance y los objetivos de esta edición: "Este año Cáritas Argentina cumple 70 años realizando la misión de atender, escuchar, recibir y acompañar a nuestros hermanos más pobres e indigentes. Desde el 1 al 7 de junio, estamos haciendo la colecta como todos los años en las parroquias, en los centros comerciales, en las calles, en supermercados, en los semáforos, estaciones de servicio, espacios abiertos y en las redes sociales".

Para esta campaña 2026, la modalidad de recepción se concentrará de manera específica: "La colecta es una colecta en dinero. La donación se puede realizar tanto en efectivo como a través de los distintos alias", explicó el directivo, señalando que los fondos permitirán sostener las actividades de asistencia directa.

Caída de donaciones y el impacto en los santuarios locales

Uno de los puntos más críticos que enfrenta la organización en la provincia es la marcada reducción en el ingreso de mercadería, un fenómeno que obligó a reestructurar el presupuesto interno para garantizar el sostenimiento de los comedores y centros de ayuda.

"Las donaciones han disminuido en cuanto a lo alimentario, así que también tenemos que hacer compra de alimentos. Ha disminuido un ejemplo en el santuario de El Challao aquí en Mendoza, que suele llevar la gente donaciones. En el santuario de San Cayetano también la gente ha disminuido su donación de alimentos y es notable", alertó el vicepresidente de Cáritas Mendoza.

Esta baja en el stock de recursos se produce en un escenario complejo, donde la necesidad de insumos básicos y de infraestructura para contener la demanda social se vuelve cada vez más urgente.

con-su-colecta-anual-caritas-espera-reunir-mas-43-millones-foto-los-andes Preocupación en Cáritas Mendoza por la escasez de alimentos y la demanda social

Nuevos sectores vulnerables: jubilados y propios colaboradores

La contracara de la baja en las donaciones es el incremento sostenido en las solicitudes de asistencia. Desde Cáritas advierten que el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda cambió drásticamente en el último tiempo, sumando a familias y sectores que antes lograban sostenerse por sus propios medios.

El vicepresidente de la entidad describió con preocupación esta nueva realidad social: "Por otro lado, hemos visto que han crecido los pedidos de asistencia de otros grupos a los que no estábamos acostumbrados, por ejemplo, los jubilados o gente que antes ayudaba y que ahora nos solicita. Gente de nuestras mismas parroquias que han estado acostumbradas a trabajar y no se animan a pedir ayuda, pasan por situaciones difíciles".

El vicepresidente de Cáritas Mendoza, Mauricio Haddad, mostró preocupación ante la difícil situación social y la escasez de alimentos. Cáritas advierte que cambió el perfil de quienes piden ayuda, sumándose familias que antes se sostenían solas.

La crisis económica impactó de lleno en los consumos más sensibles de la población, afectando principalmente el acceso a tratamientos médicos básicos.

"Se han tenido que ajustar bastante en su economía y hay cosas necesarias como medicamentos, por ejemplo, que no se pueden cumplir necesariamente", concluyó el referente de Cáritas Mendoza.

Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas Mendoza

Para descentralizar la recaudación y permitir que los fondos lleguen de manera directa a las comunidades con mayores urgencias sociales en la provincia, la institución habilitó canales digitales de transferencia.

Quienes deseen colaborar de forma virtual pueden enviar su donación de dinero al alias: compartir.amar, una cuenta corriente que se encuentra registrada a nombre de Cáritas Arquidiocesana Mendoza en el Banco Credicoop.

Asimismo, para aquellos que prefieran realizar su aporte en efectivo, el despliegue de los voluntarios incluye la recaudación a través de urnas físicas debidamente identificadas. Las mismas estarán distribuidas de manera estratégica hasta el domingo 7 de junio en parroquias locales, supermercados, estaciones de servicio, centros comerciales, semáforos y diversos espacios públicos de toda la provincia.