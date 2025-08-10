El cantante de Dale Q' Va sufrió un grave accidente en pleno show

dalequeva1 Golpazo. David Ortiz, cantante del grupo de cuarteto, Dale Q' Va, sufrió un grave accidente que obligó a suspender el show.

Según el medio, minutouno.com, durante la presentación de Dale Q’ Va en el escenario de Bomberos de San Francisco, en la provincia de Córdoba, el cantante David Ortiz sufrió una caída que alarmó al público presente y por la que tuvieron que suspender el show.

En las imágenes que no tardaron en viralizarse, se observa que el músico saltó dos veces en plena coreografía, y en la segunda se abrió el piso del escenario y terminó cayendo en un hueco, no sin antes darse un fuerte golpe.

El productor Maximiliano Marinaro dijo al medio local La Voz que David Ortiz fue llevado de inmediato al hospital y le tuvieron que hacer varios puntos en la cabeza.

dalqueva2 Golpazo. David Ortiz, cantante del grupo de cuarteto, Dale Q' Va, sufrió un grave accidente que obligó a suspender el show.

En tanto, la banda tuvo que cancelar un baile programado para este domingo. A través de la cuenta oficial de Instagram, el grupo cuartetero informó que la fecha pautada en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

“Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, indicó Dale Q’ Va en el comunicado, donde también sumaron el video de la terrible caída que sufrió el artista.

Luego el propio Ortiz usó sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus fans. “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió el músico.