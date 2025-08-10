App YPF: cómo ahorrar $9.000 en nafta desde este lunes 11 de agosto

App YPF descuento.jpg App YPF. Gran ahorro los lunes en Nafta Infinia.

Cómo pagar con la App YPF y acceder a la promo de nafta Infinia

La única manera de pago que acepta esta promo de los lunes es con dinero en la cuenta de la app, que figura como "Dinero en tu cuenta" y debe haber recibido transferencias de dinero con anterioridad tal como se hace con una billetera virtual o una cuenta bancaria.

Las tarjetas de crédito o débito que se usen para pagar la carga de nafta Infinia o de cualquier combustible no entrarán en la promo, pero sumarán puntos serviclub que después pueden canjearse por diferentes beneficios.

En síntesis: la promo con un descuento del 10% en nafta infinia no incluye:

Pago en efectivo.

Pago al vendedor.

Precompra YPF.

Pago con tarjeta física ni de crédito ni de débito.

El descuento tiene validez únicamente en las estaciones de servicio que acepten pago vía App YPF y que estén específicamente marcadas en el mapa de la aplicación con un logo QR.

App YPF: ¿cómo utilizar dinero en tu cuenta?

Seleccionar "Dinero en tu cuenta" dentro de la App YPF (previo haberla abierto) y generá tu CVU (Cuenta única Virtual).

Ingresar dinero a través de una transferencia bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU).

Al momento de pagar, seleccionar como medio de pago "Dinero en tu cuenta" y ¡listo!.

APP YPF: no se pueden superponer beneficios

Este descuento de la APP YPF no se puede superponer con otras promociones en las que intervenga otra marca o programa como tarjetas de crédito o Banco Nación.

