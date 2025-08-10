Inicio Sociedad Mercado Pago
Mercado Pago supermercados: ahorro del 20% sin tope este lunes 11 de agosto

Ahorro inteligente: cómo aprovechar al máximo las ofertas con Mercado Pago este lunes en una conocida cadena de supermercados

Mercado Pago supermercados: el descuento de este lunes.

Aprovechar descuentos en supermercados y promociones en otros rubros como indumentaria se ha vuelto una estrategia fundamental para optimizar las finanzas personales en el día a día. Este lunes Mercado Pago y Vea ofrecen 20% de descuento a sus clientes sin tope de precio.

Esta promoción, vigente durante todos los lunes restantes de agosto, es una oportunidad para obtener productos y servicios a precios reducidos, lo que permitirá a los consumidores cuidar su economía sin sacrificar calidad. Además el uso de Mercado Pago este lunes en las sucursales físicas de los supermercados Vea se traducen en un ahorro directo y fomentan un consumo más planificado y consciente.

Descuento supermercado

Las billeteras virtuales como Mercado Pago se posicionan como herramientas clave. Se trata de una plataforma de pagos online y una billetera virtual que permite a los usuarios realizar transacciones de forma simple y segura desde su teléfono móvil.

La aplicación se ha convertido en un método de pago ampliamente aceptado, facilitando desde compras en comercios físicos y online hasta transferencias de dinero entre personas, pago de servicios y recargas de celulares, todo sin necesidad de manejar efectivo o tarjetas físicas.

Vea y Mercado Pago: 20% de descuento sin tope

Los días lunes de agosto, los clientes de la cadena de supermercados Vea podrán aprovechar un 20% de descuento en sus compras presenciales si pagan con la billetera virtual de Mercado Pago. La promoción, sin tope de reintegro, estará vigente hasta el lunes 25 de agosto.

La oferta es válida en todas las sucursales del país y se aplica exclusivamente a los pagos realizados con "dinero en cuenta" a través del código QR de Mercado Pago.

Es importante aclarar que el descuento no es acumulable con otras promociones y tiene un límite de 24 unidades por compra.

Vea y Mercado Pago: productos fuera de la promoción

El beneficio de vea supermercados y Mercado Pago excluye:

  • Carnes

  • Electro

Vinos de las bodegas:

  • La Rural

  • Trumpeter

  • Rutini

  • Chandon

  • 33 Sur

  • Terrazas de los Andes

  • Latitud 33

  • Mercier

  • Baron B

  • Catena Zapata

  • El Enemigo

  • Clos de los Siete

  • Monteviejo

  • Cuvelier

  • Diamandes

  • Michel Rolland

  • Ni Brik

Diario UNO no tiene relación comercial en esta nota con las empresas nombradas.

