Mercado Pago supermercados: ahorro del 20% sin tope este lunes 11 de agosto

La aplicación se ha convertido en un método de pago ampliamente aceptado, facilitando desde compras en comercios físicos y online hasta transferencias de dinero entre personas, pago de servicios y recargas de celulares, todo sin necesidad de manejar efectivo o tarjetas físicas.
Vea y Mercado Pago: 20% de descuento sin tope
Los días lunes de agosto, los clientes de la cadena de supermercados Vea podrán aprovechar un 20% de descuento en sus compras presenciales si pagan con la billetera virtual de Mercado Pago. La promoción, sin tope de reintegro, estará vigente hasta el lunes 25 de agosto.
La oferta es válida en todas las sucursales del país y se aplica exclusivamente a los pagos realizados con "dinero en cuenta" a través del código QR de Mercado Pago.
Es importante aclarar que el descuento no es acumulable con otras promociones y tiene un límite de 24 unidades por compra.
Vea y Mercado Pago: productos fuera de la promoción
El beneficio de vea supermercados y Mercado Pago excluye:
Vinos de las bodegas:
-
La Rural
-
Trumpeter
-
Rutini
-
Chandon
-
33 Sur
-
Terrazas de los Andes
-
Latitud 33
-
Mercier
-
Baron B
-
Catena Zapata
-
El Enemigo
-
Clos de los Siete
-
Monteviejo
-
Cuvelier
-
Diamandes
-
Michel Rolland
-
Ni Brik
Diario UNO no tiene relación comercial en esta nota con las empresas nombradas.