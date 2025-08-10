Cuánto ganó Francisco Comesaña por pasar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Lamentablemente, Comesaña es el único argentino en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ya que este domingo Camilo Ugo tuvo que abandonar en la segunda ronda frente al estadounidense Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Toronto.

Shelton es el 5to favorito del certamen y ganaba 6-3 y 3-1 cuando Ugo debió ser atendido por molestias en una de sus rodillas que ponen en duda su presencia en el US Open.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzaloferreyr/status/1954698212977123818?t=YL-aoKBxCpQFHF5ewJ7QWw&s=19&partner=&hide_thread=false El momento de la lesión de Camilo Ugo Carabelli. Alarma total porque es en la rodilla, el dolor instantáneo y el retiro casi inmediato.



Con el US Open y la posible convocatoria a la Copa Davis a la vuelta de la esquina… Una pena.



pic.twitter.com/xdQ0yJuflY — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 11, 2025

En la primera ronda del torneo previo al US Open habían quedado eliminados Mariano Navone y Thiago Tirante, mientras que en la segunda ya habían sido derrotados Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.

El Masters 1000 de Cincinnati es uno de los últimos torneos antes de que Javier Frana anuncie el equipo de Copa Davis para visitar a Países Bajos, en septiembre.