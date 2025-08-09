Inicio Ovación Tenis Masters 1.000 de Cincinnati
Masters 1000 de Cincinnati: cómo les fue a los argentinos

Los tenistas argentinos afrontaron una nueva jornada en el Masters 1000 de Cincinnati, Estados Unidos

Por UNO
Los tenistas argentinos afrontaron una nueva jornada en el Masters 1000 de Cincinnati, Estados Unidos. Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda al caer este sábado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-2 y 7-6(3).

Etcheverry, quien venía de una trabajada remontada en su debut ante Juncheng Shang, no logró mantener el nivel y cedió en sets corridos ante un rival que, si bien llegaba sin victorias desde Wimbledon, mostró mayor consistencia en los momentos clave.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que no encontró respuestas ante la solidez del servicio de Auger-Aliassime. El canadiense, 23° preclasificado, ganó todos sus turnos de saque y conectó cuatro aces y neutralizó cualquier intento de reacción por parte del argentino. El primer set se resolvió rápidamente en favor del norteamericano, que se lo adjudicó por 6-2.

En la segunda manga, Etcheverry elevó su nivel y logró sostener el ritmo del partido para forzar un tiebreak tras mantener sus juegos de servicio. Sin embargo, en el desempate volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 39 minutos. La derrota deja al argentino sin posibilidades de avanzar en el último torneo de categoría 1000 antes del US Open.

Etcheverry no pudo repetir la solidez mental que lo había llevado a superar un duro estreno ante Shang, donde había revertido un marcador adverso con parciales de 6-7(5), 7-6(4), 6-4.

Masters 10000: Sebastián Báez fue eliminado

El argentino Sebastián Báez concluyó su participación en el Masters 1000 de Cincinnati con una derrota en segunda ronda ante el canadiense Gabriel Diallo por 7-5 y 6-4.

Pese a la caída, el argentino logró sumar una victoria en superficie dura, algo que no conseguía desde hace tiempo, y mostró pasajes competitivos frente a un rival en gran forma.

Diallo avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al número uno del mundo, Jannik Sinner. Báez, por su parte, continuará su gira en Winston-Salem, torneo que supo conquistar en 2023.

La jornada también dejó la eliminación de Solana Sierra en el cuadro femenino. La marplatense, que ingresó como lucky loser, cayó ante la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 7-6, en un encuentro donde mostró carácter pero no logró imponerse en los tramos decisivos.

