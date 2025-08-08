Masters 1000 de Cincinnati: cómo les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Báez (45) tuvo una actuación muy sólida venciendo al belga David Goffin (65) por un contundente 6-1 y 6-3 y también jugará con un canadiense: Gabriel Diallo, preclasificado 30.

Camilo Ugo Carabelli (47) también pasó de ronda frente al experimentado japonés Kei Nishikori (67) por 7-5 y 6-3 e irá nada menos que ante Ben Shelton, flamante campeón en el Masters 1000 de Toronto.

Finalmente, Thiago Tirante (130) había superado la qualy pero cayó frente al italiano Luca Nardi (97) por 6-4 y 7-6 (5)

Juegan otros cuatro argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

En la jornada de este viernes jugarán Francisco Comesaña (71), Mariano Navone (77) y Solana Sierra, única representante el cuadro femenino.

Comesaña jugará con el español Jaume Munar (51), Navone, quien entró al cuadro como lucky loser, lo hará con el australiano Adam Walton y Solana Sierra, también lucky loser, con la estadounidense Iva Jovic