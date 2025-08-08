Inicio Ovación Tenis Masters 1.000 de Cincinnati
Tenis internacional

Masters 1000 de Cincinnati: cómo les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Camilo Ugo avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati en la que otros tres argentinos jugarán este viernes.

Camilo Ugo está en la segunda ronda.

Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Camilo Ugo avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati en la que otros tres argentinos jugarán este viernes por la primera ronda.

Etcheverry (60) derrotó al chino Juncheng Shang (109) y se metió en la segunda tras un partido que tuvo que ser interrumpido por la lluvia y duró 3 horas y 39 minutos.

Tom&aacute;s Etcheverry gan&oacute; una batalla para pasar de ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

Tomás Etcheverry ganó una batalla para pasar de ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

El platense, con Javier Frana como coach temporario, se sobrepuso a haber caído en el primer parcial, ganó por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 y su próximo rival será el canadiense Felix Auger-Aliassime (28).

Báez (45) tuvo una actuación muy sólida venciendo al belga David Goffin (65) por un contundente 6-1 y 6-3 y también jugará con un canadiense: Gabriel Diallo, preclasificado 30.

Camilo Ugo Carabelli (47) también pasó de ronda frente al experimentado japonés Kei Nishikori (67) por 7-5 y 6-3 e irá nada menos que ante Ben Shelton, flamante campeón en el Masters 1000 de Toronto.

Finalmente, Thiago Tirante (130) había superado la qualy pero cayó frente al italiano Luca Nardi (97) por 6-4 y 7-6 (5)

Juegan otros cuatro argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

En la jornada de este viernes jugarán Francisco Comesaña (71), Mariano Navone (77) y Solana Sierra, única representante el cuadro femenino.

Comesaña jugará con el español Jaume Munar (51), Navone, quien entró al cuadro como lucky loser, lo hará con el australiano Adam Walton y Solana Sierra, también lucky loser, con la estadounidense Iva Jovic

