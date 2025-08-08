El núcleo central alberga las naves auxiliares que eventualmente transportarían a los colonos hasta la superficie de Proxima Centauri b, un planeta del tamaño de la Tierra que podría ser habitable. También contiene todo el equipo de comunicaciones de la nave principal.

La primera capa desde el centro se dedica completamente a la producción de alimentos. Plantas, hongos, microbios, insectos y ganado crecerían en ambientes controlados para alimentar a toda la población. Para preservar la biodiversidad terrestre, los diseñadores incluyeron diferentes ecosistemas, desde bosques tropicales hasta bosques boreales.

nave espacial Así se imaginan los diseñadores que estará distribuido el interior de la nave espacial.

La segunda capa funciona como el corazón social de la nave espacial. Parques, escuelas, hospitales y bibliotecas ofrecerían espacios comunitarios donde los habitantes desarrollarían su vida cotidiana durante las décadas en el espacio. Esta zona recreativa resultaría fundamental para mantener la salud mental de múltiples generaciones nacidas lejos de la Tierra.

Tecnología avanzada para la supervivencia

Los quarters familiares ocupan la tercera capa, equipados con sistemas de circulación de aire y intercambiadores de calor. La cuarta capa alberga las instalaciones industriales donde se desarrollarían actividades que van desde el reciclaje hasta la fabricación farmacéutica y estructural. Robots operarían la quinta y última capa, que funciona como almacén de recursos y maquinaria.

Reactores de fusión nuclear proporcionarían la energía necesaria durante los 400 años de trayecto. La rotación constante de la nave espacial generaría gravedad artificial, permitiendo que los habitantes vivan de manera similar a como lo harían en la Tierra.

Los nacimientos se planificarían cuidadosamente para mantener la población en niveles sostenibles de aproximadamente 1.500 personas, 900 menos que la capacidad total de la nave espacial. La inteligencia artificial colaboraría con los responsables del gobierno de la nave, mejorando la transferencia de conocimiento entre generaciones y proporcionando una visión más amplia de la dinámica del complejo Chrysalis.

Aunque este proyecto permanece en el ámbito teórico, ya que tecnologías como los reactores comerciales de fusión nuclear aún no existen, representa un avance conceptual importante. Los jueces del Proyecto Hyperion elogiaron la "coherencia a nivel de sistema y el diseño innovador de la estructura modular del hábitat", además de "la profundidad general del detalle".