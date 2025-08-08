San Lorenzo, con los hermanos Perruzzi y los pibes del club, está invicto en el Torneo Clausura

El único gol del partido fue convertido a los 27' del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

perruzzi 2 Ignacio Perruzzi tiene solo 10 partidos en la Primera de San Lorenzo y se ha consolidado como titular.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó transitoriamente la cima de la zona B, con 8 puntos (River y Riestra pueden superarlo si ganan), mientras que el Fortín, que tuvo a Tomás Marchiori como titular, es sexto con cinco unidades.