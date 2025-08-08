Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
San Lorenzo, con los hermanos Perruzzi y los pibes del club, está invicto en el Torneo Clausura

San Lorenzo, con los hermanos mendocinos Ignacio y Franciso Perruzzi, derrotó a Vélez y quedó como líder transitorio de la Zona B del Torneo Clausura.

San Lorenzo suma y sigue.

San Lorenzo, con los hermanos mendocinos Ignacio y Franciso Perruzzi, derrotó como local por 1 a 0 a Vélez y quedó como líder transitorio de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido por la cuarta fecha del certamen disputado en el estadio Pedro Bidegain.

El único gol del partido fue convertido a los 27' del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

perruzzi 2
Ignacio Perruzzi tiene solo 10 partidos en la Primera de San Lorenzo y se ha consolidado como titular.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó transitoriamente la cima de la zona B, con 8 puntos (River y Riestra pueden superarlo si ganan), mientras que el Fortín, que tuvo a Tomás Marchiori como titular, es sexto con cinco unidades.

El Ciclón, invicto con dos victorias y dos empates, deberá enfrentar ahora nada menos que al vigente campeón, visitando a Platense el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:15.

Embed - SAN LORENZO HIZO VALER SU LOCALÍA PARA ESTAR PUNTERO DE SU ZONA | S. Lorenzo 1-0 Vélez | RESUMEN

Los hermanos Perruzzi y los pibes de las inferiores de San Lorenzo

El mendocino Ignacio Perruzzi, quien llegó a 10 partidos en la Primera de San Lorenzo, volvió a ser titular y figura mientras que su hermano Francisco ingresó sobre el final del encuentro en remplazo de Tripichio.

perruzzi 1

El Ciclón terminó el encuentro ante Vélez con ocho jugadores surgidos de sus divisiones inferiores.

Las posiciones del Grupo B del Torneo Clausura

posiciones clausura

