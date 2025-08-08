San Lorenzo, con los hermanos mendocinos Ignacio y Franciso Perruzzi, derrotó como local por 1 a 0 a Vélez y quedó como líder transitorio de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido por la cuarta fecha del certamen disputado en el estadio Pedro Bidegain.
San Lorenzo, con los hermanos Perruzzi y los pibes del club, está invicto en el Torneo Clausura
