Netflix lanza nuevas series y películas semanalmente, enriqueciendo la oferta de streaming a sus suscriptores. El viernes 11 de julio de 2025, el gigante de la N roja anunciaba con bombos y platillos el estreno de una comedia romántica india con una conmovedora historia de amor.

Se trata de la película Alguien así, dirigida por Vivek Soni y guionada por Radhika Anand y Jehan Handa que centra su trama en la historia de amor de dos personas de mundos opuestos, marcada por la sombra del patriarcado.

Alguien así es una película de Bollywood de apenas 1 hora 55 minutos que acaba de estrenar en la plataforma de Netflix y combina la comedia romántica con el drama.

Netflix: de qué trata la película Alguien así

La película Alguien así centra su trama en dos maestros, dos culturas diferentes. Shrirenu es tímido y chapado a la antigua; Madhu es audaz y moderna. ¿Podrá el amor salvar la brecha entre sus mundos opuestos?

Shrirenu, interpretado por R. Madhavan, sigue las tradiciones. Madhu (Fatima Sana Shaikh) vive a su manera. Cuando sus caminos se cruzan, surge un romance tierno y delicado, pero marcado por la sombra del patriarcado.

Netflix: tráiler de la película Alguien así

Embed - ALGUIEN ASÍ Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix

Reparto de Alguien así, película de Netflix

  • R. Madhavan como Shrirenu Tripathi
  • Fatima Sana Shaikh como Madhu Bose
  • Manish Chaudhari como Bhanu Tripathi
  • Ayesha Raza Mishra como Kusum Tripathi
  • Namit Das como Deepak
  • Karan Wahi como Namit Agarwal
  • Shaheb Chatterjee como Joy Mama
  • Beena Banerjee como Didi Ma
  • Shriyam Bhagnani como Nisha
  • Sachin Chaudhary como Rakesh
Dónde ver la película Alguien así, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Alguien así se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Alguien así (Aap Jaisa Koi) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Alguien así se puede ver en Netflix.

