Netflix: de qué trata la película Alguien así
La película Alguien así centra su trama en dos maestros, dos culturas diferentes. Shrirenu es tímido y chapado a la antigua; Madhu es audaz y moderna. ¿Podrá el amor salvar la brecha entre sus mundos opuestos?
película alguien así (2)
Foto: gentileza themoviedb.
Shrirenu, interpretado por R. Madhavan, sigue las tradiciones. Madhu (Fatima Sana Shaikh) vive a su manera. Cuando sus caminos se cruzan, surge un romance tierno y delicado, pero marcado por la sombra del patriarcado.
Netflix: tráiler de la película Alguien así
Embed - ALGUIEN ASÍ Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix
Reparto de Alguien así, película de Netflix
- R. Madhavan como Shrirenu Tripathi
- Fatima Sana Shaikh como Madhu Bose
- Manish Chaudhari como Bhanu Tripathi
- Ayesha Raza Mishra como Kusum Tripathi
- Namit Das como Deepak
- Karan Wahi como Namit Agarwal
- Shaheb Chatterjee como Joy Mama
- Beena Banerjee como Didi Ma
- Shriyam Bhagnani como Nisha
- Sachin Chaudhary como Rakesh
película alguien así (1)
Foto: gentileza themoviedb.
Dónde ver la película Alguien así, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Alguien así se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Alguien así (Aap Jaisa Koi) se puede ver en Netflix.
- España: la película Alguien así se puede ver en Netflix.