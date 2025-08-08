Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar con Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar con Chaco For Ever, en Resistencia.

Gimnasia y Esgrima realizó la última práctica en el estadio Víctor Legrotaglie de cara al choque ante Chaco For Ever, en Resistencia, por el torneo de la Primera Nacional.

El Lobo jugará ante el Negro este domingo 10 de agosto, por la fecha 26 de la Zona B del certamen. El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Juan Alberto García de la capital chaqueña, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Ariel Broggi uno
Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara el equipo para jugar con Chaco For Ever.

El equipo conducido por Ariel Broggi viene de dos triunfos consecutivos y prepara su visitar al equipo chaqueño conducido por Ricardo Pancaldo.

El DT Mensana no ha confirmado el equipo pero podría haber algunas variantes con respecto al once que arrancó ante Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie y que fue victoria por 1 a 0.

Gimnasia
Imanol González viene de marcar dos goles seguidos que fueron a Colón y Mitre.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Chaco For Ever

Ariel Broggi aún no lo confirmó, pero el probable once titular sería con Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Matías Recalde, Brian Andrada, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Luciano Cingolani; Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra.

El plantel Blanquinegro viajará esta sábado vía aérea a Resistencia donde lo espera Chaco For Ever que viene de igualar ante Central Norte y se ubica cuarto con 43 puntos.

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional

Tras jugar ante Chaco For Ever el Lobo recibirá el próximo sábado 16 de agosto a Almirante Brown, desde las 16.10, en un partido que será televisado por TyC Sports y luego viajará a Salta para jugar ante Central Norte el próximo sábado 23 de agosto desde las 21.30.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

  • Domingo 10/8 a las 16.30 vs. Chaco For Ever (V)
  • Sábado 16/8 a las 16.10 TV vs. Almirante Brown (L)
  • Sábado 23/8 a las 21.30 vs. Central Norte (V)
  • Miércoles 27/8 partido pendiente de la fecha 20 con Deportivo Morón (horario a confirmar)

