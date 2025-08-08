El DT Mensana no ha confirmado el equipo pero podría haber algunas variantes con respecto al once que arrancó ante Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie y que fue victoria por 1 a 0.
Gimnasia
Imanol González viene de marcar dos goles seguidos que fueron a Colón y Mitre.
Martín Pravata
La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Chaco For Ever
Ariel Broggi aún no lo confirmó, pero el probable once titular sería con Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Matías Recalde, Brian Andrada, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Luciano Cingolani; Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra.
El plantel Blanquinegro viajará esta sábado vía aérea a Resistencia donde lo espera Chaco For Ever que viene de igualar ante Central Norte y se ubica cuarto con 43 puntos.
La seguidilla de Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional
Tras jugar ante Chaco For Ever el Lobo recibirá el próximo sábado 16 de agosto a Almirante Brown, desde las 16.10, en un partido que será televisado por TyC Sports y luego viajará a Salta para jugar ante Central Norte el próximo sábado 23 de agosto desde las 21.30.
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima
- Domingo 10/8 a las 16.30 vs. Chaco For Ever (V)
- Sábado 16/8 a las 16.10 TV vs. Almirante Brown (L)
- Sábado 23/8 a las 21.30 vs. Central Norte (V)
- Miércoles 27/8 partido pendiente de la fecha 20 con Deportivo Morón (horario a confirmar)