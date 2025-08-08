El DT Mensana no ha confirmado el equipo pero podría haber algunas variantes con respecto al once que arrancó ante Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie y que fue victoria por 1 a 0.

Gimnasia Imanol González viene de marcar dos goles seguidos que fueron a Colón y Mitre. Martín Pravata

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Chaco For Ever

Ariel Broggi aún no lo confirmó, pero el probable once titular sería con Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Matías Recalde, Brian Andrada, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Luciano Cingolani; Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra.

El plantel Blanquinegro viajará esta sábado vía aérea a Resistencia donde lo espera Chaco For Ever que viene de igualar ante Central Norte y se ubica cuarto con 43 puntos.

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional

Tras jugar ante Chaco For Ever el Lobo recibirá el próximo sábado 16 de agosto a Almirante Brown, desde las 16.10, en un partido que será televisado por TyC Sports y luego viajará a Salta para jugar ante Central Norte el próximo sábado 23 de agosto desde las 21.30.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima