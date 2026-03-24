Fabrizio Sartori: la alegría por el triunfo de Independiente Rivadavia y su dupla con Alex Arce

La palabra de Fabrizio Sartori tras el triunfo de Independiente Rivadavia

Con una sonrisa de oreja a oreja por el presente de Independiente Rivadavia, Sartori se refirió a la victoria ante Rosario Central: "Mucha felicidad. Es un rival de mucha jerarquía, tienen un gran equipo. Tienen una idea de juego muy clara también. Sabíamos que no teníamos que dejar jugar a los mediocampistas de ellos. Creo que ahí estuvo la clave".

"Presionamos mucho arriba. Muy alto. El segundo gol viene por eso. Cambiando el esquema y los nombres, tenemos distintos funcionamientos. Nos sentimos bastantes cómodos la verdad", sumó el delantero de la Lepra.

Al ser consultado sobre la dupla que formó con Alex Arce, reveó: "Me sentí muy cómodo con Arce. Él es más de referencia y de ganar las pelotas divididas, que es a mi me cuesta un poco. Yo traté de agarrar la segunda y a partir de eso jugar un poco más suelto".

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Ahora, Independiente Rivadavia disfrutará de un fin de semana sin actividad antes de que se venga una picante seguidilla por el comienzo de la Copa Libertadores.

"El receso va a venir bien para descansar. Tenemos varios días para preparar lo que viene. Nos va a venir bien. Después del receso vamos a jugar cada tres días. Va a ser duro", sentenció Sartori.

El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en una nueva edición de la Copa Libertadores. El mano a mano se dará ante Bolívar, en el estadio Malvinas Argentinas, el martes 7 de abril. A continuación, el fixture de la Lepra en el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente: