En pleno desierto y a 2.600 metros de altura: construyen el lago artificial más ambicioso con tres represas

El lago tendrá unos 1,5 km² de superficie y funcionará como eje central de una futura estación de esquí y destino turístico de alta gama dentro del plan Saudi Vision 2030. Este proyecto no solo promete un nuevo polo de recreación, sino que también simboliza el esfuerzo por combinar innovación, turismo y sostenibilidad en uno de los entornos más extremos del país.

Lago

Como es esta mega construcción de Arabia Saudita

El proyecto refleja hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando el objetivo es transformar un territorio. Arabia Saudita busca reducir su dependencia del petróleo y posicionarse como destino global, y este lago es una pieza clave de esa estrategia.

Pero también plantea preguntas, mantener un cuerpo de agua en el desierto implica un enorme consumo energético y desafíos ambientales. Más que una obra aislada, Trojena funciona como un laboratorio extremo donde se pone a prueba el futuro de las megaconstrucciones en un mundo con recursos cada vez más limitados.

Esta construcción se caracteriza por