En medio de montañas áridas donde casi no llueve, el agua dejó de ser un límite en el pleno desierto para convertirse en un proyecto de ingeniería. En el noroeste de Arabia Saudita, a más de 2.600 metros de altura, avanza un lago que parece contradecir la geografía.
Forma parte del megaproyecto NEOM y busca redefinir el uso del territorio en condiciones extremas. No es solo una postal futurista. Es una infraestructura real, en construcción, que combina ambición tecnológica, turismo y una fuerte apuesta económica para transformar la región.
En pleno desierto y a 2.600 metros de altura: construyen el lago artificial más ambicioso con tres represas
El proyecto, conocido como Trojena Lake, consiste en la creación de un lago de agua dulce de 2,8 kilómetros de largo e n una zona montañosa en pleno desierto. Para hacerlo posible, se construyen tres presas que cerrarán el valle y permitirán almacenar el agua.
El lago tendrá unos 1,5 km² de superficie y funcionará como eje central de una futura estación de esquí y destino turístico de alta gama dentro del plan Saudi Vision 2030. Este proyecto no solo promete un nuevo polo de recreación, sino que también simboliza el esfuerzo por combinar innovación, turismo y sostenibilidad en uno de los entornos más extremos del país.
Como es esta mega construcción de Arabia Saudita
El proyecto refleja hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando el objetivo es transformar un territorio. Arabia Saudita busca reducir su dependencia del petróleo y posicionarse como destino global, y este lago es una pieza clave de esa estrategia.
Pero también plantea preguntas, mantener un cuerpo de agua en el desierto implica un enorme consumo energético y desafíos ambientales. Más que una obra aislada, Trojena funciona como un laboratorio extremo donde se pone a prueba el futuro de las megaconstrucciones en un mundo con recursos cada vez más limitados.
Esta construcción se caracteriza por
- Sistema de tres presas: dos de hormigón y una de roca para contener el agua
- Presa principal de 145 metros de altura y casi 475 metros de longitud
- Construcción a más de 2.600 metros en las montañas de Tabuk
- Uso de agua desalada o bombeada, en una región sin ríos cercanos
- Integración con un complejo turístico con hoteles, deportes y eventos internacionales
- Participación de más de 10.000 trabajadores y contratos millonarios de ingeniería