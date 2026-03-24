Fermín Antonini habló sobre la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Embed - La palabra de Fermín Antonini sobre la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima

"En la charla que tuvimos se despidió de cada uno de nosotros. Ahora hemos retomado las prácticas junto a Joaquín Sastre pensando en lo que viene, que es el partido con Vélez", agregó el mediocampista.

Sobre el balance del presente del equipo, que tiene 9 puntos en 11 partidos disputados, con dos victorias, seis derrotas y tres empates, el jugador opinó: "Creo que merecemos tener más puntaje en la tabla, hemos hecho merecimientos. Sabemos que tenemos que trabajar y corregir algunos errores para poner a Gimnasia y Esgrima lo más arriba posible".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Después que pase la fecha FIFA, el Lobo jugará ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del torneo Apertura. Todavía no está confirmado el día y horario. El Mensana viene de acumular siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas seguidas.

Su última victoria fue el 8 de febrero en la fecha 4 ante Instituto por 1 a 0, de local, en el estadio Víctor Legrotaglie, con gol de Facundo Lencioni.