Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Fermín Antonini habló sobre la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Fermín Antonini, volante de Gimnasia y Esgrima, habló de la salida del entrenador Ariel Broggi

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Fermín Antonini, se refirió a la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Fermín Antonini, se refirió a la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima, tras la salida del entrenador Ariel Broggi, volvió al trabajo este martes por la mañana en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el DT se despidió del plantel. Tras el entrenamiento, que fue extenso, el volante Fermín Antonini, uno de los referentes del equipo, se refirió a la salida del técnico y habló de lo que se le viene al Lobo del Parque.

La práctica fue dirigida por Joaquín Sastre, el director deportivo.

Ariel Broggi Gimnasia y Esgrima-
Ariel Broggi se despidi&oacute; de los jugadores y algunos hinchas aprovecharon para sacarse un foto con el DT que le dio el ascenso a Priimera.

Ariel Broggi se despidió de los jugadores y algunos hinchas aprovecharon para sacarse un foto con el DT que le dio el ascenso a Priimera.

Fermín Antonini dijo sobre la partida del entrenador: "Es un momento delicado para nosotros, se fue Ariel Broggi junto a su cuerpo técnico y hemos hecho una autocrítica puertas adentro. Cuando suceden estas cosas nos duele, debemos recuperarnos rápido, porque esto sigue, y así es el fútbol".

Embed - La palabra de Fermín Antonini sobre la salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima

"En la charla que tuvimos se despidió de cada uno de nosotros. Ahora hemos retomado las prácticas junto a Joaquín Sastre pensando en lo que viene, que es el partido con Vélez", agregó el mediocampista.

Sobre el balance del presente del equipo, que tiene 9 puntos en 11 partidos disputados, con dos victorias, seis derrotas y tres empates, el jugador opinó: "Creo que merecemos tener más puntaje en la tabla, hemos hecho merecimientos. Sabemos que tenemos que trabajar y corregir algunos errores para poner a Gimnasia y Esgrima lo más arriba posible".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Después que pase la fecha FIFA, el Lobo jugará ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del torneo Apertura. Todavía no está confirmado el día y horario. El Mensana viene de acumular siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas seguidas.

Su última victoria fue el 8 de febrero en la fecha 4 ante Instituto por 1 a 0, de local, en el estadio Víctor Legrotaglie, con gol de Facundo Lencioni.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas