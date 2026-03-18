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Qué dijo Fermín Antonini tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata

Fermín Antonini habló luego de la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata en el Víctor Antonio Legrotaglie

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fermín Antonini se fue con bronca por la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata. Foto: Gentileza. 

Fermín Antonini se fue con bronca por la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata. Foto: Gentileza. 

Fermín Antonini se fue con bronca del Víctor Legrotaglie luego de la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata por la décimo primera fecha del Torneo Apertura. El Lobo lo ganaba 1 a 0 en el primer tiempo y el Pincha se lo dio vuelta en el complemento.

Sobre el rival de jerarquía y el dolor tras la derrota, Fermín Antonini expresó: "Con estos rivales es así, complejo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la mente en seguir trabajando porque esto se trata de levantarse y seguir, porque ahora ya el sábado tenemos una final".

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Ferm&iacute;n Antonini analiz&oacute; la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata.&nbsp;

Fermín Antonini analizó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata.

El próximo rival es Newell's Old Boys de Rosario y el partido se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa. Esa fecha será clave ya que, de cosechar una derrota ante la Lepra rosarina, Gimnasia quedará en la zona roja de descenso por promedios. Estudiantes de Río Cuarto hoy se encuentra penúltimo en la tabla anual y último en la de promedios. Si Newell's gana, la Lepra dejará ese último lugar en la tabla anual y lo ocupará el elenco riocuartense. Es por esto que, si Gimnasia pierde, será el equipo siguiente en tabla de promedios para suceder al Pincha de Río Cuarto que ya estaría ocupando el cupo de descenso en la tabla anual.

Es largo el proceso pero el Lobo necesita ganar. El acecho de las tablas no deja de ser un condimento y así lo remarcó Fermín Antonini. "Obviamente que hay que pensar en las dos tablas. Nosotros somos superrealistas". En ese sentido, el mediocampista de Gimnasia y Esgrima remarcó además el asunto pendiente que tiene el Lobo de ganar en condición de local: "Es una cuenta pendiente que tenemos, sobre todo de local. Hemos hecho buenos partidos, pero nos está faltando esa cuotita de por ahí cerrarlo, de tratar de seguir buscando el segundo gol, que por momentos lo hemos hecho".

Embed - Fermín Antonini lamentó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata

Las lesiones en Gimnasia y Esgrima

En el segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata salió lesionado Luciano Paredes en Gimnasia y Esgrima. Si bien resta el parte médico, el futbolista habría recibido solo un fuerte golpe que le impidió continuar. A su salida se sumó la de Imanol González -ruptura de ligamentos cruzados-, el desgarro de Juan Franco, y la continuidad que ha tenido el Lobo con la lesión y recuperación de Módica, de Muñoz y de Rigamonti.

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