Qué dijo Fermín Antonini tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata

Es largo el proceso pero el Lobo necesita ganar. El acecho de las tablas no deja de ser un condimento y así lo remarcó Fermín Antonini. "Obviamente que hay que pensar en las dos tablas. Nosotros somos superrealistas". En ese sentido, el mediocampista de Gimnasia y Esgrima remarcó además el asunto pendiente que tiene el Lobo de ganar en condición de local: "Es una cuenta pendiente que tenemos, sobre todo de local. Hemos hecho buenos partidos, pero nos está faltando esa cuotita de por ahí cerrarlo, de tratar de seguir buscando el segundo gol, que por momentos lo hemos hecho".
Embed - Fermín Antonini lamentó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata
Las lesiones en Gimnasia y Esgrima
En el segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata salió lesionado Luciano Paredes en Gimnasia y Esgrima. Si bien resta el parte médico, el futbolista habría recibido solo un fuerte golpe que le impidió continuar. A su salida se sumó la de Imanol González -ruptura de ligamentos cruzados-, el desgarro de Juan Franco, y la continuidad que ha tenido el Lobo con la lesión y recuperación de Módica, de Muñoz y de Rigamonti.