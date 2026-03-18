Qué dijo Fermín Antonini tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata

Sobre el rival de jerarquía y el dolor tras la derrota, Fermín Antonini expresó: "Con estos rivales es así, complejo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la mente en seguir trabajando porque esto se trata de levantarse y seguir, porque ahora ya el sábado tenemos una final".

fermin antonini 1 Fermín Antonini analizó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata.

El próximo rival es Newell's Old Boys de Rosario y el partido se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa. Esa fecha será clave ya que, de cosechar una derrota ante la Lepra rosarina, Gimnasia quedará en la zona roja de descenso por promedios. Estudiantes de Río Cuarto hoy se encuentra penúltimo en la tabla anual y último en la de promedios. Si Newell's gana, la Lepra dejará ese último lugar en la tabla anual y lo ocupará el elenco riocuartense. Es por esto que, si Gimnasia pierde, será el equipo siguiente en tabla de promedios para suceder al Pincha de Río Cuarto que ya estaría ocupando el cupo de descenso en la tabla anual.