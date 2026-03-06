El balance de Fermín Antonini sobre el recorrido de Gimnasia y Esgrima en Primera División

Sin embargo la confianza está intacta en el grupo y el deseo es seguir mejorando día a día. "Estamos armando un grupo con la sintonía de que, al que le toque, esté preparado. Vamos por ese camino. Tenemos que saber que Gimnasia está para competir todos los partidos".
Por último, Fermín Antonini confesó el deseo del equipo de brindarle a su gente una victoria de local, hecho que no pudo lograr en los últimos dos compromisos en el Víctor Legrotaglie. "La gente nos acompaña y estos dos últimos partidos de local nos faltaron detalles para poder ganarlo. Siempre es bueno ganar de local y debemos regalarle una victoria".
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima
Por la fecha 10 del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Deportivo Riestra el próximo jueves 12 de marzo, a las 17, en el Estadio Guillermo Laza.