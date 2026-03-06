El balance de Fermín Antonini sobre el recorrido de Gimnasia y Esgrima en Primera División

"Hasta ahora hemos competido de buena manera. En líneas generales creo que deberíamos haber tenido un par de puntos más, por las situaciones que se dieron en los distintos partidos. De local, con San Lorenzo y Gimnasia de La Plata merecimos un poco más pero el fútbol no es de merecimiento y tenemos que enfocarnos en nosotos y seguir mejorando", aseguró Fermín Antonini en diálogo con Radio Nihuil.

fermin antonini 1 Fermín Antonini destacó el balance positivo de Gimnasia y Esgrima en el inicio de torneo en la Primera División. Foto: Gentileza.

Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 8 puntos producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Si bien en Lobo tuvo oportunidad de quedarse con algunos puntos más en algunos compromisos, Antonini remarcó el esfuerzo del equipo ante la dificultad de la adaptación a la Primera División: "En esta categoría hay rivales de mucha jerarquía y hay detalles que tenemos que seguir mejorando porque la categoría no te lo perdona".