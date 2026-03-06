Inicio Ovación Fútbol Fermín Antonini
El balance de Fermín Antonini sobre el recorrido de Gimnasia y Esgrima en Primera División

Fermín Antonini repasó el derrotero de Gimnasia y Esgrima en lo que va de la Primera División 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fermín Antonini es una pieza importante en el plantel de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza. 

Fermín Antonini volvió al equipo titular de Gimnasia y Esgrima y es uno de los referentes que trae del año pasado el elenco comandado por Ariel Broggi. El mediocampista jugó ante Boca en la Bombonera e hizo un balance del derrotero del Lobo en Primera División.

"Hasta ahora hemos competido de buena manera. En líneas generales creo que deberíamos haber tenido un par de puntos más, por las situaciones que se dieron en los distintos partidos. De local, con San Lorenzo y Gimnasia de La Plata merecimos un poco más pero el fútbol no es de merecimiento y tenemos que enfocarnos en nosotos y seguir mejorando", aseguró Fermín Antonini en diálogo con Radio Nihuil.

Fermín Antonini destacó el balance positivo de Gimnasia y Esgrima en el inicio de torneo en la Primera División. Foto: Gentileza.

Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 8 puntos producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Si bien en Lobo tuvo oportunidad de quedarse con algunos puntos más en algunos compromisos, Antonini remarcó el esfuerzo del equipo ante la dificultad de la adaptación a la Primera División: "En esta categoría hay rivales de mucha jerarquía y hay detalles que tenemos que seguir mejorando porque la categoría no te lo perdona".

Sin embargo la confianza está intacta en el grupo y el deseo es seguir mejorando día a día. "Estamos armando un grupo con la sintonía de que, al que le toque, esté preparado. Vamos por ese camino. Tenemos que saber que Gimnasia está para competir todos los partidos".

Por último, Fermín Antonini confesó el deseo del equipo de brindarle a su gente una victoria de local, hecho que no pudo lograr en los últimos dos compromisos en el Víctor Legrotaglie. "La gente nos acompaña y estos dos últimos partidos de local nos faltaron detalles para poder ganarlo. Siempre es bueno ganar de local y debemos regalarle una victoria".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Por la fecha 10 del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Deportivo Riestra el próximo jueves 12 de marzo, a las 17, en el Estadio Guillermo Laza.

