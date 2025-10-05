antonini 2
Fermín Antonini generó una fiesta blanquinegra en el Parque.
Foto: Martín Pravata/Diario UNO
- ¿Este grupo se merecía llegar a otra final?
- Obvio. Creo que quedó demostrado a lo largo del año. Fuimos de los pocos equipos que permaneció todo el torneo ahí arriba y creo que lo merecimos más que nadie. Fue difícil, cuando arrancó el torneo lo veíamos muy lejos, estuvimos muy cerquita y arrancar de nuevo nos costó mucho, pero bueno, ahora hay que pensar en este presente y en que tenemos la oportunidad de de volver a pelear por el ascenso.
- Y con Deportivo Madryn, dónde hay varios jugadores ex Gimnasia.
- Sí, sí, hay varios compañeros y amigos, así que va a ser una linda final.
- ¿Qué le decís al hincha del Lobo?
- Nada, que se ilusione, que nos banque y que nos vaya a ver, porque la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados.
Embed - Fermín Antonini hizo el gol que clasificó al Lobo a la final
Los números de Fermín Antonini en Gimnasia y Esgrima
- Jugó 54 partidos.
- Hizo 2 goles, ambos en esta temporada.
- 18 partidos en esta temporada.