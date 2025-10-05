Antonini solo había hecho un gol en su carrera.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Fermín Antonini tiene 28 años, llegó a Gimnasia y Esgrima a comienzos del 2024 y este domingo marcó el gol (el segundo de su carrera) que le permitirá jugar una nueva final por el ascenso a Primera, la segunda después de la del Reducido del año pasado ante San Martín de San Juan.

- Están nuevamente en una final, como en el 2024.

- La verdad es que estoy muy contento. Se nos hizo largo el año sabiendo que que habíamos jugado la final anterior, tuvimos que volver a arrancar todo de nuevo, la verdad es que se hizo largo y estoy muy contento por por volver estar acá otra vez.

Fermín Antonini generó una fiesta blanquinegra en el Parque.

- ¿Este grupo se merecía llegar a otra final?

- Obvio. Creo que quedó demostrado a lo largo del año. Fuimos de los pocos equipos que permaneció todo el torneo ahí arriba y creo que lo merecimos más que nadie. Fue difícil, cuando arrancó el torneo lo veíamos muy lejos, estuvimos muy cerquita y arrancar de nuevo nos costó mucho, pero bueno, ahora hay que pensar en este presente y en que tenemos la oportunidad de de volver a pelear por el ascenso.

- Y con Deportivo Madryn, dónde hay varios jugadores ex Gimnasia.

- Sí, sí, hay varios compañeros y amigos, así que va a ser una linda final.

- ¿Qué le decís al hincha del Lobo?

- Nada, que se ilusione, que nos banque y que nos vaya a ver, porque la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados.

Los números de Fermín Antonini en Gimnasia y Esgrima

  • Jugó 54 partidos.
  • Hizo 2 goles, ambos en esta temporada.
  • 18 partidos en esta temporada.

