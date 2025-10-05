antonini 2 Fermín Antonini generó una fiesta blanquinegra en el Parque. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

- ¿Este grupo se merecía llegar a otra final?

- Obvio. Creo que quedó demostrado a lo largo del año. Fuimos de los pocos equipos que permaneció todo el torneo ahí arriba y creo que lo merecimos más que nadie. Fue difícil, cuando arrancó el torneo lo veíamos muy lejos, estuvimos muy cerquita y arrancar de nuevo nos costó mucho, pero bueno, ahora hay que pensar en este presente y en que tenemos la oportunidad de de volver a pelear por el ascenso.

¡EL LOBO MENDOCINO CADA VEZ MÁS CERCA DE LA FINAL!

Antonini puso el 1-0 para Gimnasia (M) ante Defensores de Belgrano y por ahora se está quedando con la Zona B.

Antonini puso el 1-0 para Gimnasia (M) ante Defensores de Belgrano y por ahora se está quedando con la Zona B.

Seguí la gran definición por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/zeQbSvpmvx #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/yW6th3uFgn — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 5, 2025

- Y con Deportivo Madryn, dónde hay varios jugadores ex Gimnasia.

- Sí, sí, hay varios compañeros y amigos, así que va a ser una linda final.

- ¿Qué le decís al hincha del Lobo?

- Nada, que se ilusione, que nos banque y que nos vaya a ver, porque la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados.

Los números de Fermín Antonini en Gimnasia y Esgrima