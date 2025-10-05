Boca se floreó en La Bombonera y lidera la zona A

En el primer tiempo, Boca fue efectivo de cara al arco y también desde el juego, tal y como había sucedido la última vez que jugó en La Bombonera ante Central Córdoba.

El marcador se abrió cuando iban apenas 6', tras un buen cabezazo de Milton Giménez. Barinaga fue quien hizo una gran jugada por la derecha previamente.

Con Leandro Paredes manejando los hilos como siempre, los dirigidos por Miguel Ángel Russo dominaron a su gusto la posesión de la pelota ante la nula presión de Newell's, que padece un presente crítico.

El segundo tanto fue nuevamente del goleador Giménez, quien solo tuvo que empujar la pelota frente al arco luego del rebote en el palo del arco de Juan Espínola, exarquero de Godoy Cruz.

Boca impuso condiciones en todo momento. Pasados los 30', llegó el tercer gol por intermedio de Ayrton Costa, quien cabeceó solo tras una gran tapada del arquero leproso.

boca, newells, torneo clausura Boca se ilusiona con el Torneo Clausura y la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Foto: FOTOBAIRES Fecha 11 Torneo Clausura Liga Profesional.

El Xeneize aprendió de lo que pasó la última vez frente al Ferroviario y salió a jugar el segundo tiempo con la misma intensidad que el primero.

Es por eso que, luego de una chance desperdiciada por Velasco, se hizo presente la inexorable ley del ex, ya que el cuarto tanto azul y oro fue marcado por Brian Aguirre.

Boca y un paso importante de cara a la Copa Libertadores 2026

Con todo a favor, los hinchas de Boca hicieron una fiesta en las tribunas de La Bombonera y disfrutaron de ver jugar al equipo, algo que hace mucho tiempo no ocurría.

A los 15', el hincha Xeneize se rompió las manos aplaudiendo a Lautaro Blanco, quien decretó el quinto tanto luego de un gran zurdazo.

Sin Russo en el banco, el club de La Ribera se floreó y lejos estuvo de quitar el pie del acelerador. Úbeda realizó cambios que impactaron positivamente, y lo cierto es que la diferencia pudo haber sido aún peor.

En una noche que el hincha disfrutó, Boca goleó a Newell's y dio un paso importante en lo que tiene que ver con la clasificación a playoffs del Torneo Clausura y el ingreso a la Copa Libertadores 2026.