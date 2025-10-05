Inicio Fútbol Darío Benedetto
Darío Benedetto y una noche negra en La Bombonera: goleada en contra y silbidos del hincha de Boca

Darío Benedetto fue reprobado por los hinchas de Boca en su ingreso a la Bombonera, en un gesto que sorprendió a muchos

Por UNO
Benedetto fue silbado en su regreso a La Bombonera.

Darío Benedetto era uno de los protagonistas de la noche en La Bombonera al enfrentar a su ex equipo. La pregunta de muchos fanáticos era la de cómo iba a ser recibido por el hincha, que hasta hace no mucho lo definía como "el mejor nueve post Palermo".

Pero todo salió muy mal para el ex Boca. No solamente fue goleado por El Xeneize y tuvo nula participación en el encuentro, sino que también recibió indiferencia por parte de los bosteros.

Darío Benedetto
Benedetto no fue bien recibido por el hincha de Boca en La Bombonera.

Benedetto y una noche negra en La Bombonera

El primer contacto de Benedetto con la gente fue, como siempre, en la entrada en calor. En este momento, el hincha de Boca ni silbó ni aplaudió al exdelantero de Arsenal de Sarandí.

Cuando se produjo la salida de los equipos al campo de juego, Benedetto se tomó el trabajo de ir hasta el banco de Boca y saludar, uno por uno, a sus excompañeros.

En el primer tiempo, Boca se floreó y terminó goleando 3 a 0 a un Newell's que no dio ningún tipo de respuesta. Fabbiani tomó la decisión de hacer ingresar a Benedetto nada más comenzar el segundo tiempo, y fue aquí donde se produjo el regreso, con más silbidos que aplausos.

Como no puede ser de otra manera, Benedetto se retiró completamente frustrado, ya que Boca logró hacer dos goles más por intermedio de Aguirre y Blanco. El Pipa tuvo una tarde - noche para el olvido y, más allá del resultado, seguramente se fue sorprendido por la reprobación del hincha.

El polémico último paso de Benedetto por Boca

Después de no rendir lo esperado en Europa, Benedetto retornó a Boca en 2022. Sin embargo, su último ciclo estuvo lejos de ser como el primero. Más allá de que los primeros meses fueron buenos, el delantero tuvo muchos cortocircuitos con excompañeros, jugadores y hasta dirigentes.

Pero la gota que rebalsó el vaso llegó con Diego Martínez como entrenador. Pocos días después de haber quedado eliminado ante Fortaleza, se hizo presente la frase "Noches alegres, mañanas tristes". Benedetto había faltado a un entrenamiento de campo luego de celebrar su cumpleaños la noche anterior.

Benedetto, que en varias oportunidades dijo que no jugaría en ningún otro equipo de Argentina para no tener que enfrentar a Boca, y tuvo todo para ser ídolo del club, terminó siendo reprobado, y con motivos, por gran parte de La Bombonera.

