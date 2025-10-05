Darío Benedetto y una noche negra en La Bombonera: goleada en contra y silbidos del hincha de Boca

Benedetto y una noche negra en La Bombonera

El primer contacto de Benedetto con la gente fue, como siempre, en la entrada en calor. En este momento, el hincha de Boca ni silbó ni aplaudió al exdelantero de Arsenal de Sarandí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1974956573077414320&partner=&hide_thread=false Volvió el #ExBoca Darío Benedetto y en su salida a la cancha, indiferencia por parte del hincha de #Boca. pic.twitter.com/NBFDHNV8Xj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 5, 2025

Cuando se produjo la salida de los equipos al campo de juego, Benedetto se tomó el trabajo de ir hasta el banco de Boca y saludar, uno por uno, a sus excompañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1974957679790682569&partner=&hide_thread=false El #ExBoca Darío Benedetto saludó a todo el banco del Xeneize.pic.twitter.com/ADhnzIWNZg — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 5, 2025

En el primer tiempo, Boca se floreó y terminó goleando 3 a 0 a un Newell's que no dio ningún tipo de respuesta. Fabbiani tomó la decisión de hacer ingresar a Benedetto nada más comenzar el segundo tiempo, y fue aquí donde se produjo el regreso, con más silbidos que aplausos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/1974985660810543408&partner=&hide_thread=false SILBARON AL PIPA BENEDETTO EN SU REGRESO A LA BOMBONERA.

pic.twitter.com/dbs3z7AEbP — Liga (@LigaARG_) October 5, 2025

Como no puede ser de otra manera, Benedetto se retiró completamente frustrado, ya que Boca logró hacer dos goles más por intermedio de Aguirre y Blanco. El Pipa tuvo una tarde - noche para el olvido y, más allá del resultado, seguramente se fue sorprendido por la reprobación del hincha.

El polémico último paso de Benedetto por Boca

Después de no rendir lo esperado en Europa, Benedetto retornó a Boca en 2022. Sin embargo, su último ciclo estuvo lejos de ser como el primero. Más allá de que los primeros meses fueron buenos, el delantero tuvo muchos cortocircuitos con excompañeros, jugadores y hasta dirigentes.

Pero la gota que rebalsó el vaso llegó con Diego Martínez como entrenador. Pocos días después de haber quedado eliminado ante Fortaleza, se hizo presente la frase "Noches alegres, mañanas tristes". Benedetto había faltado a un entrenamiento de campo luego de celebrar su cumpleaños la noche anterior.

Benedetto, que en varias oportunidades dijo que no jugaría en ningún otro equipo de Argentina para no tener que enfrentar a Boca, y tuvo todo para ser ídolo del club, terminó siendo reprobado, y con motivos, por gran parte de La Bombonera.