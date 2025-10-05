Descubren que el fin del calentamiento global puede causar un grave problema en la Tierra

Un descubrimiento inesperado

Si el calentamiento global terminara, el planeta podría enfriarse con tal intensidad que acabe entrando en una edad de hielo. Siempre según los especialistas, esta es una noticia que advierte sobre la complejidad y la fragilidad de nuestro sistema climático global.

Lo que parece un mecanismo de autorregulación al poner fin con el calentamiento global termina, en ciertos contextos, funcionando como un termostato descontrolado que enfría más de lo debido, llevándonos al extremo opuesto del espectro climático.

National Geographic informa que, de suceder, esta no sería la primera vez que la Tierra "se congele". Ya hay un antecedente, durante un extenso período del Proterozoico, específicamente en el período Criogénico, hace entre 720 y 635 millones de años.

calentamiento global, descubrimiento Según este descubrimiento, el fin del calentamiento global no sería una estabilización del clima.

Así las cosas, este descubrimiento marca que el fin del calentamiento global no es una estabilización del clima, sino un frenazo brusco y desmedido: el planeta se enfría mucho más allá del punto de partida.

Las consecuencias por el calentamiento global

El calentamiento global avanza vertiginosamente en nuestra Tierra, con consecuencias que son devastadoras y pueden agravarse a largo plazo. Algunas de las mismas son las siguientes: