TAROT del lunes 6 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud

La carta elegida del tarot es El Dos de Espadas, un arcano menor que refleja decisiones, equilibrio mental y la necesidad de encontrar claridad en medio de tensiones. Su imagen, con una figura que sostiene dos espadas cruzadas, simboliza la búsqueda de armonía entre fuerzas opuestas, la pausa necesaria antes de actuar y el reto de escuchar tanto a la razón como a la intuición. Esta carta nos invita a detenernos, observar y elegir con calma, en lugar de precipitarnos.

tarot descubre predicciones el dos de espadas.jpg La carta elegida del tarot es El Dos de Espadas, un arcano menor que refleja decisiones, equilibrio mental y la necesidad de encontrar claridad en medio de tensiones.