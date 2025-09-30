Tarot de octubre 2025: sus predicciones en el amor, dinero y salud

Tarot de octubre 2025: la carta del mes

Los arcanos del tarot eligieron para este mes a La Templanza, un arcano mayor que, aunque no siempre es de los más conocidos, encierra una energía profundamente positiva y sanadora. Su mensaje principal es aprender a fluir con los ritmos de la vida, cultivar la calma interior y encontrar el punto medio en todas las situaciones.

En el tarot, esta carta representa equilibrio, armonía y la capacidad de unir opuestos con paciencia y serenidad. Bajo su influencia, octubre se convierte en un mes de estabilidad, integración y crecimiento desde la paz y la moderación.