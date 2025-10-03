monedas plata Algunas de las piezas rescatadas del fondo del mar.

El estado de estas piezas sugiere que formaban parte de un único cofre o cargamento que se derramó cuando el barco se partió. La compañía afirmó que este tipo de recuperaciones concentradas son muy raras. Las corrientes oceánicas y las tormentas a lo largo de los siglos suelen dispersar los artefactos. Este descubrimiento, por lo tanto, es muy particular.

Sal Guttuso, Director de Operaciones de la empresa, explicó la importancia del hallazgo más allá de su valor monetario. “Este descubrimiento no trata solo del tesoro en sí, sino de las historias que cuenta”, dijo. “Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con la gente que vivió, trabajó y navegó durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar 1.000 de ellas en una sola recuperación es a la vez raro y extraordinario”.

Estas "piezas de ocho" fueron la base del comercio mundial durante los siglos XVII y XVIII. Su circulación se extendía por Europa, Asia y América. La influencia de estas monedas fue tan grande que muchos las consideran un antecedente de los sistemas monetarios modernos.

El misterio de las joyas de la reina y la ley

monedas Este descubrimiento será expuesto para que los floridanos puedan conocer cara a cara su historia.

El convoy de 1715 transportaba más que riqueza monetaria. Registros históricos sugieren que entre la carga se encontraban joyas de la reina Isabel Farnesio, segunda esposa del rey Felipe V de España. Su dote incluía un anillo de esmeraldas de 74 quilates y un par de pendientes de perlas de 14 quilates, un tesoro que todavía hoy sigue desaparecido.

Las operaciones de salvamento están estrictamente reguladas y este tipo de arqueología submarina requiere permisos especiales. Según la ley de Florida, la extracción no autorizada de artefactos de naufragios es ilegal. Solo la empresa 1715 Fleet - Queens Jewels y sus subcontratistas tienen permiso para explorar y recuperar objetos de los pecios.

Las monedas recuperadas atraviesan un cuidadoso proceso de conservación antes de su exhibición pública. Existen planes para que los museos locales de la Costa del Tesoro de Florida muestren algunas piezas seleccionadas.