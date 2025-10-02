Inicio Sociedad Descubrimiento
Innovador descubrimiento para el tratamiento contra el cáncer: qué es Lutecio 177

Este descubrimiento ha comenzado a utilizarse en la Argentina recientemente, y muchos especialistas lo definen como una revolución en el mundo de la oncología

Este descubrimiento se aplicará inicialmente en pacientes con cáncer de próstata.

Un innovador descubrimiento ha comenzado a utilizarse en la Argentina como terapia para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. En concreto, representa un avance para la medicina de precisión, ya que es una combinación entre el diagnóstico y la precisión terapéutica.

El lutecio 177 es una es un isótopo radiactivo utilizado fundamentalmente en personas con cáncer de próstata, aunque los expertos aseguran que puede funcionar para otros tipos de esta enfermedad. ¿Cómo funciona?

El descubrimiento de esta terapia esperanza a los especialistas.

Lutecio 177, la nueva terapia contra el cáncer de próstata

Cuando una persona padece cáncer de próstata en niveles avanzados, surge un problema. Generalmente, el tumor suele dejar de responder al tratamiento hormonal, que intenta bloquear la acción de la testosterona, una hormona que favorece el crecimiento canceroso.

Esto que ocurre se denomina como cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) y es aquí en donde entra la efectividad de este tratamiento, con el 177Lutecio-PSMA-617 como protagonista.

En concreto, esta nueva terapia, recientemente aprobada en la Argentina, funciona como un "misil guiado" contra las células tumorales. En diálogo con Infobae, Juan Pablo Sade, jefe de la Unidad de Tumores Genitourinarios en el Instituto Alexander Fleming y en el Hospital Austral, explicó que esta sustancia "puede revolucionar el mundo de la oncología".

Tal y como explicó el especialista, este tratamiento se administra vía intravenosa y se libera dentro de la célula tumoral, emitiendo radiación y alterando su capacidad de reproducción o matando a la misma.

Este tratamiento es ambulatorio y se administra v&iacute;a intravenosa.&nbsp;

Este nuevo tratamiento requiere un minucioso proceso de selección de pacientes, ya que, si bien es menos invasivo, no puede ser realizado por cualquiera. Una vez confirmada la indicación, el paciente recibe la inyección y puede regresar a su domicilio el mismo día. El esquema estándar contempla hasta seis dosis.

Factores de riesgo del cáncer de próstata

Si de cáncer de próstata se habla, los especialistas aseguran que hay tres factores de riesgo que no son para nada modificables:

  • Edad: el riesgo de cáncer de próstata aumenta con la edad, siendo poco común en hombres menores de 50 años y más frecuente después de los 65 años.
  • Raza y origen étnico: el cáncer de próstata es más frecuente en hombres de raza negra, quienes también tienen mayor probabilidad de desarrollar formas más avanzadas de la enfermedad.
  • Antecedentes familiares: tener un familiar de primer grado (padre, hermano) con cáncer de próstata incrementa el riesgo, especialmente si el diagnóstico fue temprano.

