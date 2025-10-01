Descubren cómo la hace la araña viuda negra para encontrar pareja: la respuesta te sorprenderá

Araña viuda negra: cómo hace para cortejar a sus machos

En este descubrimiento, los científicos descubrieron que las arañas viudas negras (Latrodectus hesperus) emiten un olor similar al de los pies humanos para atraer a los machos y encontrar pareja.

Se trata de una estrategia olfativa con la que estas arañas descomponen una feromona química en su tela, creando una sustancia atrayente que puede funcionar allí durante semanas.

Más precisamente, los componentes de la tela tienen una doble función: al contacto directo, desencadenan un comportamiento de apareamiento característico en los machos. Al mismo tiempo, estas sustancias se descomponen lentamente, liberando un atrayente aromático.

Este particular aroma es similar al de los pies humanos, y lo cierto es que atrae a las viudas negras macho a distancia. Experimentos de campo en una playa demostraron que el aroma sintético también atrae a los machos en estado salvaje.

viuda negra, araña, hogar.jpg La viuda negra emite un aroma similar al de los pies, y con él atrae a los machos de su especie.

A través de este descubrimiento, la araña viuda negra demuestra una sorprendente y sofisticada habilidad de comunicación. Con un complejo juego químico de sabores y olores, las hembras aumentan significativamente sus posibilidades de apareamiento.

Cómo identificar los huevos de la araña viuda negra

Los huevos de la araña viuda negra se encuentran dentro de un saco de seda blanco, canela o gris, similar al papel, de forma globular o con forma de pera. Además, suelen tener un tamaño de 12 a 15 mm de diámetro, contienen cientos de huevos y se encuentran en lugares oscuros y protegidos, como rincones, garajes o áticos.

En el caso de ver un saco de huevos de esta araña, debes emplear algunas de las opciones que se muestran a continuación: