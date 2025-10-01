Inicio Sociedad Araña
Descubrimiento

Descubren cómo la hace la araña viuda negra para encontrar pareja: la respuesta te sorprenderá

La araña viuda negra utiliza un particular método para atraer a los machos de su especie. Los detalles del descubrimiento, en la nota

Por UNO
La viuda negra utiliza una particular estrategia para atraer a su ejemplar macho.

La viuda negra utiliza una particular estrategia para atraer a su ejemplar macho.

La viuda negra es una de las arañas más peligrosas y con más presencia en los distintos hogares, y es por eso que es también una de las más investigadas. En este contexto, los científicos han logrado llegar a nuevas conclusiones.

Este descubrimiento fue publicado en la revista Journal of Chemical Ecology, y muestra en concreto el comportamiento de coqueteo que desarrolla esta araña. El mismo consta de varias etapas y está estratégicamente estructurado.

araña, viuda negra.jpg
La ara&ntilde;a viuda negra es una de las especies m&aacute;s temidas.

La araña viuda negra es una de las especies más temidas.

Araña viuda negra: cómo hace para cortejar a sus machos

En este descubrimiento, los científicos descubrieron que las arañas viudas negras (Latrodectus hesperus) emiten un olor similar al de los pies humanos para atraer a los machos y encontrar pareja.

Se trata de una estrategia olfativa con la que estas arañas descomponen una feromona química en su tela, creando una sustancia atrayente que puede funcionar allí durante semanas.

Más precisamente, los componentes de la tela tienen una doble función: al contacto directo, desencadenan un comportamiento de apareamiento característico en los machos. Al mismo tiempo, estas sustancias se descomponen lentamente, liberando un atrayente aromático.

Este particular aroma es similar al de los pies humanos, y lo cierto es que atrae a las viudas negras macho a distancia. Experimentos de campo en una playa demostraron que el aroma sintético también atrae a los machos en estado salvaje.

viuda negra, araña, hogar.jpg
La viuda negra emite un aroma similar al de los pies, y con &eacute;l atrae a los machos de su especie.

La viuda negra emite un aroma similar al de los pies, y con él atrae a los machos de su especie.

A través de este descubrimiento, la araña viuda negra demuestra una sorprendente y sofisticada habilidad de comunicación. Con un complejo juego químico de sabores y olores, las hembras aumentan significativamente sus posibilidades de apareamiento.

Cómo identificar los huevos de la araña viuda negra

Los huevos de la araña viuda negra se encuentran dentro de un saco de seda blanco, canela o gris, similar al papel, de forma globular o con forma de pera. Además, suelen tener un tamaño de 12 a 15 mm de diámetro, contienen cientos de huevos y se encuentran en lugares oscuros y protegidos, como rincones, garajes o áticos.

En el caso de ver un saco de huevos de esta araña, debes emplear algunas de las opciones que se muestran a continuación:

  • Destrúyelo: es importante destruir los huevos para evitar que nazcan más arañas viuda negra, especialmente si se encuentran cerca de la casa o zonas donde puedan causar peligro a humanos o mascotas.
  • Aplastarlos o aspirarlos: los sacos se pueden aplastar con una escoba o aspiradora.
  • Utiliza equipo de protección: a buscar o manipular sacos de huevos, usa guantes gruesos para protegerte.
  • Considera contactar a un profesional: si hay una infestación grande, es recomendable buscar la ayuda de un experto en control de plagas.

Temas relacionados:

Te puede interesar