Descubren cómo la hace la araña viuda negra para encontrar pareja: la respuesta te sorprenderá

La viuda negra es una de las arañas más peligrosas y con más presencia en los distintos hogares, y es por eso que es también una de las más investigadas. En este contexto, los científicos han logrado llegar a nuevas conclusiones.
Este descubrimiento fue publicado en la revista Journal of Chemical Ecology, y muestra en concreto el comportamiento de coqueteo que desarrolla esta araña. El mismo consta de varias etapas y está estratégicamente estructurado.
En este descubrimiento, los científicos descubrieron que las arañas viudas negras (Latrodectus hesperus) emiten un olor similar al de los pies humanos para atraer a los machos y encontrar pareja.
Se trata de una estrategia olfativa con la que estas arañas descomponen una feromona química en su tela, creando una sustancia atrayente que puede funcionar allí durante semanas.
Más precisamente, los componentes de la tela tienen una doble función: al contacto directo, desencadenan un comportamiento de apareamiento característico en los machos. Al mismo tiempo, estas sustancias se descomponen lentamente, liberando un atrayente aromático.
Este particular aroma es similar al de los pies humanos, y lo cierto es que atrae a las viudas negras macho a distancia. Experimentos de campo en una playa demostraron que el aroma sintético también atrae a los machos en estado salvaje.
A través de este descubrimiento, la araña viuda negra demuestra una sorprendente y sofisticada habilidad de comunicación. Con un complejo juego químico de sabores y olores, las hembras aumentan significativamente sus posibilidades de apareamiento.
Los huevos de la araña viuda negra se encuentran dentro de un saco de seda blanco, canela o gris, similar al papel, de forma globular o con forma de pera. Además, suelen tener un tamaño de 12 a 15 mm de diámetro, contienen cientos de huevos y se encuentran en lugares oscuros y protegidos, como rincones, garajes o áticos.
En el caso de ver un saco de huevos de esta araña, debes emplear algunas de las opciones que se muestran a continuación: