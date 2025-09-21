Inicio Sociedad Araña
Plagas

Cómo evitar la presencia de la araña violinista usando un poco de ajo: truco casero efectivo

El ajo puede ser un excelente repelente natural contra la araña violinista, aunque muchos no saben cómo utilizarlo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El ajo tiene la capacidad de repeler a la araña violinista

El ajo tiene la capacidad de repeler a la araña violinista, evitando su presencia en tu casa.

La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es una de las plagas más temidas y frecuentes en los distintos hogares, y esto se debe a la peligrosidad que puede causar. En este contexto, muchas personas recurren a diferentes elementos caseros con los que pueden evitar su presencia, pero uno destaca.

El ajo repele insectos y arañas por sus compuestos azufrados, especialmente la alicina, que desorientan y repelen a las plagas gracias a su fuerte y penetrante olor. ¿Cómo utilizarlo?

araña violinista, plagas.jpg
Ante la llegada de la primavera, la ara&ntilde;a violinista puede aparecer en casa.

Ante la llegada de la primavera, la araña violinista puede aparecer en casa.

Cómo evitar la presencia de la araña violinista usando un poco de ajo

Si bien el ajo puede ayudar a repeler a la araña violinista, no es una solución infalible. Es importante complementarlo con otros hábitos preventivos, como mantener el orden de la casa y evitar la acumulación de objetos, por nombrar algún ejemplo.

Para usar ajo contra la araña violinista, pica unos dientes de ajo y colócalos en recipientes pequeños y al mismo tiempo en rincones oscuros, zócalos o dentro de armarios, lugares donde estos ejemplares suelen refugiarse.

Con el objetivo de mantener la intensidad del aroma, es fundamental que reemplaces a los recipientes de ajo cada cierta cantidad de tiempo. De esta manera, no tendrás que sufrir por el avistamiento de la araña violinista.

dientes de ajo
El ajo puede ser un excelente repelente natural contra la ara&ntilde;a violinista.

El ajo puede ser un excelente repelente natural contra la araña violinista.

Además del ajo, los siguientes repelentes naturales también servirán para ahuyentar a la araña violinista:

  • Aceite de menta: se necesitan 20 gotas del aceite en un atomizador pequeño, para poder rociarlo en los lugares en lo que normalmente se presenta la aparición de la araña.
  • Lavanda: dicha planta es uno de los enemigos naturales de las arañas e insectos, por lo que es recomendable colocarla en las puertas de tu hogar o incluso tener una cerca de los sitios en los que la especie del arácnido puede aparecer.
  • Vinagre: aunque el vinagre podría rociarse de forma directa desde su empaque, lo recomendable es también utilizar un atomizador, esto para evitar hacer un desastre y ayudará a poder rociar de forma precisa, sin desperdiciarlo.

Qué remedios aplicar ante la picadura de una araña violinista

Ante una picadura de araña violinista, es crucial actuar rápidamente, pero sin aplicar remedios caseros que puedan ser ineficaces o incluso perjudiciales.

Se recomienda lavar la picadura de la araña con agua y jabón, aplicar hielo o una compresa fría para reducir el dolor y la inflamación, y buscar atención médica inmediata.

Temas relacionados:

Te puede interesar