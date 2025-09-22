La palabra del día es "flâner": ¿qué significa?

El francés es un idioma antiguo que nace en el siglo I a.C luego de la imposición del latín vulgar por parte de los romanos, sobre las lenguas locales en Galia. El latín comenzó a mezclarse con lenguas locales, generando dialectos que marcaron las bases para el nacimiento del francés que hoy conocemos.

El francés es el idioma oficial de 29 países, contrario a lo que se pensaría, no es exclusivo de Francia. De hecho, el idioma cuenta con más hablantes en África que en Europa. Es un idioma académico y diplomático, influenciado históricamente por instituciones académicas.

Al igual que otros idiomas latinos, el francés tiene muchas palabras con significados múltiples y usos variados. También carece de algunos términos que sí tenemos en el español; y cuenta con un sistema numérico bastante complejo y rebuscado que cambia cuando comenzamos a contar arriba de 70.

La palabra "flâner": ¿qué significa y cómo se utiliza?

Existe una palabra francesa que se utiliza para describir los paseos sin propósito. Flâner es el nombre que los franceses le pusieron a vagar sin destino ni punto final. En el siglo XIX, esta palabra se transformó en lema y mantra de los parisinos.

En sus comienzos, esta palabra describía un estilo de vida holgazán y despreciado. Con el paso de los años su significado dio un giro y se transformó en la palabra perfecta para definir a un hombre que pasea tranquilamente por la calle, dejando que la ciudad y los rincones lo sorprendan.

Esta palabra ha aparecido incontables veces en la literatura francesa. Aunque se la asocia al paseo masculino, muchas escritoras mujeres, como Laura Elkin, han utilizado la palabra "Flâneuse" para describir a mujeres que pasean por la ciudad sin rumbo. Al igual que Virginia Woolf para hablar de paseos por Londres.

¿Cómo puedo aplicar esta palabra francesa en mi día a día?

La palabra del día invita a recorrer las calles y dar paseos sin rumbo en el tiempo libre, descubrir lugares de la ciudad desconocidos y apreciar la naturaleza que nos rodea.

Esta palabra francesa evoca una práctica de exploración urbana y espontánea que puede llevarnos a conectar con espacios que nunca habíamos visto, por la vorágine de la rutina o la distracciones propias de la vida. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra, solo debes aplicarla en tu día.