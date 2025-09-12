Inicio Sociedad Aceite
El aceite esencial que evita la presencia de la araña violinista dentro de casa

La araña violinista, conocida también como araña de rincón, puede ser alejada de casa con un particular aceite

Luciano Carluccio
La araña violinista es una de las plagas más temidas de todas.

La araña violinista es uno de los ejemplares más temidos en los distintos hogares, sobre todo por los riesgos que puede significar una picadura de este arácnido. Por fortuna, existen varios elementos caseros que pueden evitar su ingreso a casa, y hay un aceite esencial que destaca.

Por lo general, la época de mayor presencia de la araña violinista en una casa es en el verano, donde se dan los meses de calor o lluvia. Sin embargo, la primavera que se avecina es la estación en la que puedes comenzar a verla.

araña violinista, plagas.jpg
La araña violinista es muy común en la provincia de Mendoza.

El aceite esencial que evita la presencia de la araña violinista en casa

Sin entrar en rodeos, hay que decir que tienes que usar el aceite de eucalipto para prevenir el ingreso de la araña violinista a tu casa, sobre todo en los meses de mayor lluvia y calor.

El aceite de eucalipto es útil contra la araña violinista porque su fuerte y desagradable aroma actúa como un repelente natural para estos arácnidos.

Al sentirse incómoda, la araña violinista se mantendrá alejada de casa, y no representará un riesgo para tu familia ni para tus mascotas.

Se puede utilizar aceite esencial de eucalipto en difusores o rociando una mezcla de aceite de eucalipto y agua en las esquinas, grietas y detrás de los muebles.

aceite, eucalipto
El aceite de eucalipto tiene la capacidad de repeler a esta araña.

Pero, si no prefieres esta opción, lo cierto es que otro truco casero es el de colocar hojas de eucalipto en diferentes lugares de casa para cumplir con el objetivo de espantar a la araña violinista.

Cómo identificar a la araña violinista en tu hogar

Si encuentras un arácnido en un lugar oscuro y poco perturbado, como los armarios, las cajas e incluso los sótanos, es probable que se trate de una araña violinista.

Esta araña es más activa durante la primavera y el verano, y suelen morder cuando se sienten molestadas. Por fortuna, hay una famosa planta que puedes utilizar para ahuyentarla.

En sus características, la araña violinista puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.

Las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Además, presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo. Habitualmente, este ejemplar es más común de encontrar en horas altas de la noche.

