El aroma intenso del eucalipto funciona como un repelente natural que las ahuyenta de los espacios tratados. Al interferir con su sentido del olfato, el aceite de eucalipto desorienta a las cucarachas.
Todo lo que tienes que hacer para alejar a esta plaga de tu cocina es diluir unas gotas de aceite esencial de eucalipto en agua y rocíalo en las áreas donde hayas visto cucarachas.
El aceite de eucalipto puede ser utilizado para ahuyentar a las cucarachas de la cocina.
El aceite se puede usar para limpiar superficies o colocar en armarios, ya que, como se dijo anteriormente, su aroma impregnará el espacio y disuadirá a los insectos.
Ya lo sabes, si quieres un remedio casero que elimine y ahuyente a las cucarachas de tu cocina, todo lo que tienes que hacer es recurrir al uso del aceite de eucalipto.
Consejos para prevenir a las cucarachas en la cocina
- Guarda la comida en recipientes herméticos: o en el refrigerador para evitar que las cucarachas accedan a ella.
- Lava la vajilla inmediatamente: después de usarla para eliminar restos de comida.
- Vacía la basura diariamente, usando cubos con tapas bien ajustadas y manteniéndolos afuera si es posible.
- Repara todas las fugas de agua: en tuberías y lavaderos para eliminar fuentes de humedad.
- Busca y sella cualquier grieta o hueco: en paredes, pisos, o alrededor de tuberías y ventanas, ya que son puntos de entrada.
- Evita la acumulación de chatarra: y objetos que sirvan de escondite para las cucarachas.
- Mantén la cocina limpia y ordenada, limpiando superficies, encimeras y pisos con regularidad.
- Limpia a fondo: electrodomésticos como hornos y refrigeradores, ya que son puntos de atracción.
- Aspira bien: y elimina el polvo de las áreas donde las cucarachas se pueden esconder.