Inicio Sociedad Araña
Plagas

Cómo evitar la presencia de la araña de rincón usando un poco de limón: repelente casero y efectivo

La araña de rincón resulta desorientada y espantada ante la presencia del limón. Así debes usar a este cítrico como repelente casero

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con un poco de limón

Con un poco de limón, puedes evitar la presencia de esta araña.

La araña de rincón es una de las plagas más temidas en los distintos hogares, y lo cierto es que la misma puede hacerse presente en casa ante la llegada del calor de la primavera. Por fortuna, existe un repelente casero que puedes usar para evitarla.

Se trata del limón, fruta que desprende un olor que termina siendo desagradable para este tipo de arácnido. Ahora, se explicarán las distintas formas de utilizarlo.

plaga, araña violinista.jpg
La ara&ntilde;a violinista es una de las plagas m&aacute;s aterradoras.

La araña violinista es una de las plagas más aterradoras.

Cómo evitar la presencia de la araña de rincón usando un poco de limón

Como se dijo, el limón repele a la araña de rincón porque su fuerte y desagradable aroma cítrico desorienta y ahuyenta a estos arácnidos, según investigaciones. Para usarlo, puedes emplear algunas de las maneras que se muestran a continuación.

  • Rodajas de limón: corta rodajas frescas y colócalas en las esquinas de las habitaciones, detrás de los muebles y dentro de los armarios.
  • Spray casero: mezcla el zumo de limón con agua y rocíalo en los marcos de las ventanas, las puertas y cualquier grieta o hueco donde la araña pueda esconderse.
  • Piel rallada: esparce la piel rallada de limón en las zonas poco accesibles de la casa, como rincones o bajo los muebles, para una acción repelente que dura más tiempo.
Limón
El lim&oacute;n es un excelente repelente natural contra esta plaga.&nbsp;

El limón es un excelente repelente natural contra esta plaga.

Si esto no funciona, es recomendable que recurras a los distintos productos químicos o te contactes con un exterminador profesional para asegurar tu tranquilidad.

Otros consejos importantes

Más allá del uso del limón, el mantenimiento de los siguientes hábitos también es importante para prevenir el ingreso de la araña de rincón a tu casa:

  • Sella las grietas: revisa y sella grietas en paredes, techos y pisos para evitar puntos de acceso a tu hogar.
  • Revisa ropa y calzado: antes de usar ropa o calzado que ha estado guardado por mucho tiempo, sacúdelos y revísalos para asegurarte de que no se esconda la araña en ellos.
  • Mantén el hogar limpio y ordenado: la araña violinista busca refugios oscuros y desordenados, por lo que es fundamental mantener las áreas limpias, ventilar los rincones poco transitados y evitar la acumulación de objetos.

Temas relacionados:

Te puede interesar