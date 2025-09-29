Cómo evitar la presencia de la araña de rincón usando un poco de limón: repelente casero y efectivo

Cómo evitar la presencia de la araña de rincón usando un poco de limón

Como se dijo, el limón repele a la araña de rincón porque su fuerte y desagradable aroma cítrico desorienta y ahuyenta a estos arácnidos, según investigaciones. Para usarlo, puedes emplear algunas de las maneras que se muestran a continuación.

Rodajas de limón: corta rodajas frescas y colócalas en las esquinas de las habitaciones, detrás de los muebles y dentro de los armarios.

Spray casero: mezcla el zumo de limón con agua y rocíalo en los marcos de las ventanas, las puertas y cualquier grieta o hueco donde la araña pueda esconderse.

Piel rallada: esparce la piel rallada de limón en las zonas poco accesibles de la casa, como rincones o bajo los muebles, para una acción repelente que dura más tiempo.

Si esto no funciona, es recomendable que recurras a los distintos productos químicos o te contactes con un exterminador profesional para asegurar tu tranquilidad.

Otros consejos importantes

Más allá del uso del limón, el mantenimiento de los siguientes hábitos también es importante para prevenir el ingreso de la araña de rincón a tu casa: