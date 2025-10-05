Seis minutos más tarde llegó el segundo baldazo de agua fría: el marcador central paraguayo Juan Escobar se tomó la zona posterior de su pierna izquierda, miró con destino al entrenador y de inmediado hizo el gesto de cambio (ingresó Federico Rasmussen).

Si bien es demasiado pronto para sacar plazos y conjeturas, la presencia de ambos jugadores es un interrogante tan grande como la cantidad de encuentros del Tomba sin ganar en casa. Será fundamental la evaluación del cuerpo médico y la evolución de ambos para ver si pueden llegar al gran duelo del próximo domimgo. En Godoy Cruz, por las dudas, prenden velas desde ya.

El pedido de los hinchas

Una vez consumado el empate con Independiente, el pedido de los hinchas de Godoy Cruz fue contundente. "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", fue el grito de guerra que bajó desde las cuatro tribunas.

El próximo fin de semana, más precisamente el 12 de octubre, el Expreso visitará a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini a partir de las 16.45.

Agustín Auzmendi, goleador de Godoy Cruz en casa

El empate del Tomba ante Independiente de Avellaneda extendió a 7 los encuentros sin ganar en condición de local. Si bien la victoria se niega, hay otro dato bastante particular: Agustín Auzmendi es uno de los dos jugadores bodegueros que sabe lo que es gritar en el Feliciano Gambarte. El punta hizo 2 de los 3 tantos en casa, mientras que el Indio Fernández marcó el restante.