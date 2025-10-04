Godoy Cruz viene de perder 2 a 0 ante San Lorenzo, de visitante y buscará quebrar la mala racha en el Gambarte, donde todavía no ha podido ganar desde su vuelta a su renovado estadio.

El Expreso disputó 6 partidos de local desde la vuelta: 5 por el torneo Clausura y uno por la Copa Sudamericana. Empató tres (Sarmiento, Barracas Central e Instituto) y sufrió 3 derrotas (Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Mineiro y Vélez Sarsfield).

El Bodeguero lleva tres partidos sin ganar en el certamen, con dos empates y una derrota.

Walter Ribonetto Godoy Cruz El entrenador de Godoy Cruz, Walter Ribonetto. buscará ganar su segundo partido como DT del Tomba.

El entrenador Walter Ribonetto podrá contar con el defensor Mateo Mendoza, quien ya cumplió con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en la derrota del sábado último ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

El Expreso se ubica en el penúltimo lugar del grupo con ocho puntos- Por debajo del Tomba está el Rojo con 5 puntos. En la tabla anual elenco tolbino marcha en el puesto 27 con solo 25 puntos superando a Talleres, San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata.

A seis fechas el final se complica su permanencia en la categoría. Walter Ribonetto intentará ganar su segundo partido como entrenador del Expreso.

Así llega Independiente de Avellaneda

Independiente de Avellaneda viene de igualar sin goles en el clásico de Avellaneda ante Racing, en el encuentro que se disputó en el Cilindro. Allí fue el debut de su entrenador Gustavo Quinteros.

El equipo de Avellaneda se ubica en el último puesto con cinco puntos y todavía no ha ganado en el torneo, ya que empató cinco partidos y perdió cinco.

El último antecedente entre Godoy Cruz e Independiente de Avellaneda

En el Apertura Independiente goleó al Tomba por 4-0 en Avellaneda, con un doblete de Loyola, Lucas Arce en contra y Gabriel Ávalos. El encuentro se jugó el 29 de marzo pasado.

Se han enfrentado en 28 oportunidades, con 10 triunfos del Tomba, 7 del Rojo y 11 empates.

Ficha del partido y probables formaciones:

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Andrés Gariano.

Horario: 14.30.

TV: ESPN Premium.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi y Bastián Yáñez; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi o Misael Sosa. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzanti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.