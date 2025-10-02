El entrenador Walter Ribonetto podrá contar con el defensor Mateo Mendoza, quien ya cumplió con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas su ingreso en el once inicial sería una de las variantes que analiza el entrenador después de la derrota del sábado último ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

Este viernes Godoy Cruz se entrenará en Coquimbito y seguramente el DT seguirá dándole forma al equipo que enfrentará al equipo de Gustavo Quinteros quien en debutó como entrenador empatando sin goles el clásico ante Racing.

Tomba entrenanmiento. Godoy Cruz entrenó en el Feliciano Gambarte. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

El probable equipo titular de Godoy Cruz sería con Franco Petroli, Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Andrés Meli o Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi y Bastián Yáñez; Facundo Altamira y Daniel Barrea.

La última vez que jugaron Godoy Cruz vs. Independiente de Avellaneda

La última vez que jugaron el Tomba y los Rojos fue un contundente triunfo de Independiente por 4 a 0 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Apertura .

Al Expreso lo dirigía Esteban Solari y los goles los marcaron Felipe Loyola en dos oportunidades. Lucas Arce en contra y Gabriel Ávalos.

El encuentro del domingo será el último antes del choque ante Independiente Rivadavia programado para el domingo 12 a las 16.45, en el Bautista Gargantini.

Al Tomba le quedan 6 partidos y además de medirse con la Lepra tendrá que afrontar el clásico con San Martín de San Juan, en el Gambarte.