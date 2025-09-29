Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
A romper la racha

Godoy Cruz va por su primer triunfo en el Feliciano Gambarte: cuándo fue la última vez que ganó en casa

Todavía sin poder sonreír en su estadio, Godoy Cruz buscará ante Independiente de Avellaneda su primera victoria como local. El lejano recuerdo de la última vez.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Godoy Cruz quiere festejar ante su gente.

No hay nada mejor que casa, como reza la recordada frase. Hacia ese hit va Godoy Cruz, que todavía no puede sentirse completo en su coqueto y renovado Feliciano Gambarte. Por ahora, desde el corte de cinta del reestreno del estadio, el Tomba no ha podido ganar ante su gente, algo que sigue como deuda pendiente.

En total, son 6 partidos jugando como local desde la vuelta: 5 por el torneo Clausura y uno en Copa Sudamericana. El saldo, por ahora, da en rojo producto de 3 empates (Sarmiento, Barracas Central e Instituto) y otras 3 derrotas (Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Mineiro y Vélez Sarsfield).

godoy cruz 3
La &uacute;ltima vez de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte: parda con Instituto.

Para ir a la última victoria de Godoy Cruz jugando en el Feliciano Gambarte hay que ir al 7 de agosto del 2021. Aún en tiempos de Pandemia, el Expreso le ganó al River Plate de Marcelo Gallardo 2 a 1 en la quinta fecha de la Liga Profesional. El dato a tener en cuenta: no había presencia de público en el estadio por las restricciones sanitarias.

Con público en las tribunas, hay que retroceder todavía más en el tiempo: un 28 de mayo del 2005, Godoy Cruz le ganó a Nueva Chicago por la fecha 17 del torneo Clausura, campaña que derivó en el ascenso tombino a la Primera División del fútbol argentino.

Los tres partidos que tiene como local Godoy Cruz

En la recta final del certamen, el Tomba jugará tres encuentros en el Feliciano Gambarte. El primero será este domingo contra Independiente de Avellaneda (en principio 14.30) y luego tendrá el clásico regional contra San Martín de San Juan. El cierre será contra Deportivo Riestra, bajando el telón del campeonato.

