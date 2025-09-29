Godoy Cruz va por su primer triunfo en el Feliciano Gambarte: cuándo fue la última vez que ganó en casa

Para ir a la última victoria de Godoy Cruz jugando en el Feliciano Gambarte hay que ir al 7 de agosto del 2021. Aún en tiempos de Pandemia, el Expreso le ganó al River Plate de Marcelo Gallardo 2 a 1 en la quinta fecha de la Liga Profesional. El dato a tener en cuenta: no había presencia de público en el estadio por las restricciones sanitarias.

Con público en las tribunas, hay que retroceder todavía más en el tiempo: un 28 de mayo del 2005, Godoy Cruz le ganó a Nueva Chicago por la fecha 17 del torneo Clausura, campaña que derivó en el ascenso tombino a la Primera División del fútbol argentino.

Los tres partidos que tiene como local Godoy Cruz

En la recta final del certamen, el Tomba jugará tres encuentros en el Feliciano Gambarte. El primero será este domingo contra Independiente de Avellaneda (en principio 14.30) y luego tendrá el clásico regional contra San Martín de San Juan. El cierre será contra Deportivo Riestra, bajando el telón del campeonato.