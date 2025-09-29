No hay nada mejor que casa, como reza la recordada frase. Hacia ese hit va Godoy Cruz, que todavía no puede sentirse completo en su coqueto y renovado Feliciano Gambarte. Por ahora, desde el corte de cinta del reestreno del estadio, el Tomba no ha podido ganar ante su gente, algo que sigue como deuda pendiente.
Godoy Cruz va por su primer triunfo en el Feliciano Gambarte: cuándo fue la última vez que ganó en casa
Todavía sin poder sonreír en su estadio, Godoy Cruz buscará ante Independiente de Avellaneda su primera victoria como local. El lejano recuerdo de la última vez.