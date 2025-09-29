Lucas Faggioli

Lucas Faggioli, defensor del Deportivo Maipú fue muy claro tras los incidentes en el final del partido.

En el final del partido entre Deportivo Maipú y Colegiales, en calle Vergara, un grupo de hinchas locales invadió el campo de juego y agredió a los jugadores de su equipo, tras haber perdido 2 a 1.

Con este resultado, el Cruzado buscará lograr el pasaje al Reducido en la última fecha ante Atlanta, en Villa Crespo, en un partido que se jugará el próximo sábado 4 de octubre, desde las 15.30.

El defensor Lucas Faggioli, uno de los jugadores más representativos del conjunto dirigido por Alexis Matteo, se refirió a los hechos ocurridos en el final del cotejo

"Le quisieron sacar la camiseta a un compañero, y le pegaron a otro. Nosotros siempre ponemos la cara y me genera mucha bronca y tristeza todo lo que pasó", reveló el futbolista.

"La otra vez quise ingresar al estadio y la policía me hizo dar toda la vuelta para ingresar, pero hoy todos vieron cómo ingresó toda esa gente, como si nada", puntualizó.

Lucas Faggioli tiene confianza en lograr la clasificación

Lucas Faggioli continuó hablando y afirmó: "Le pedimos disculpas a los verdaderos hinchas porque teníamos la ilusión de ganar y clasificarnos de locales, con nuestra gente, y no lo pudimos lograr. Vamos a dar todo ante Atlanta para cumplir con el objetivo. Estamos de pie para luchar hasta el final y lo vamos a lograr"

Sobre el partido, analizó: "Tuvimos algunas situaciones para poder ganar el partido, pero el fútbol es así. Ahora tenemos un partido importante y tenemos confianza en que podemos lograr la clasificación. Vamos a luchar hasta el final y somos conscientes de que tenemos un encuentro donde nos jugamos mucho"

