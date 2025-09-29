El defensor Lucas Faggioli, uno de los jugadores más representativos del conjunto dirigido por Alexis Matteo, se refirió a los hechos ocurridos en el final del cotejo

"Le quisieron sacar la camiseta a un compañero, y le pegaron a otro. Nosotros siempre ponemos la cara y me genera mucha bronca y tristeza todo lo que pasó", reveló el futbolista.

"La otra vez quise ingresar al estadio y la policía me hizo dar toda la vuelta para ingresar, pero hoy todos vieron cómo ingresó toda esa gente, como si nada", puntualizó.

"Lamentablemente son situaciones que suceden en el fútbol argentino. Esperemos que alguna vez cambie" (Lucas Faggioli)

Lucas Faggioli tiene confianza en lograr la clasificación

Lucas Faggioli continuó hablando y afirmó: "Le pedimos disculpas a los verdaderos hinchas porque teníamos la ilusión de ganar y clasificarnos de locales, con nuestra gente, y no lo pudimos lograr. Vamos a dar todo ante Atlanta para cumplir con el objetivo. Estamos de pie para luchar hasta el final y lo vamos a lograr"

Embed - La palabra de Lucas Faggioli defensor de Deportivo Maipú sobre los incidentes

Sobre el partido, analizó: "Tuvimos algunas situaciones para poder ganar el partido, pero el fútbol es así. Ahora tenemos un partido importante y tenemos confianza en que podemos lograr la clasificación. Vamos a luchar hasta el final y somos conscientes de que tenemos un encuentro donde nos jugamos mucho"