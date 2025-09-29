El único país de América del Sur donde ocurre el fenómeno eléctrico más intenso y constante del planeta Tierra

El lugar privilegiado de América del Sur donde se manifiesta este increíble fenómeno está en Venezuela, sobre la cuenca del río Catatumbo. Allí ocurre el famoso Relámpago del Catatumbo, un fenómeno eléctrico reconocido como el más intenso y constante del planeta Tierra. Este espectáculo tiene lugar en el estado Zulia, cuando las nubes se iluminan con miles de descargas.

No hay otro sitio en el mundo que experimente un fenómeno con tal regularidad, haciendo de esta zona de América del Sur un espacio único. El planeta Tierra guarda muchos secretos, pero pocos tan impresionantes como este.

Relámpago del Catatumbo Puede haber hasta 260 noches de relámpagos al año, con descargas que duran entre 10 y 12 horas por noche.

Importancia de este fenómeno de América del Sur

La importancia de este fenómeno para América del Sur y para el planeta Tierra es enorme. En términos ecológicos, el Relámpago del Catatumbo es considerado una de las principales fuentes naturales de ozono, lo que favorece la protección atmosférica del planeta Tierra.

Para la identidad cultural de América del Sur, este fenómeno es un símbolo de orgullo regional y nacional. También es relevante para la ciencia, ya que permite estudiar procesos eléctricos de la atmósfera en un contexto privilegiado de América del Sur. Sin duda, se trata de un fenómeno natural excepcional que refuerza el valor de nuestro planeta Tierra.