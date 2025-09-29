Marcelo Gallardo le pidió disculpas a los hinchas de River por el mal momento que atraviesa el Millonario

Los últimos días de River estuvieron atravesados por una doble derrota ante Palmeiras (y consecuente eliminación de la Copa Libertadores), y dos derrotas por el Torneo Clausura ante Atlético Tucumán y Deportivo Riestra. Una fatídica secuencia para el Millonario que Gallardó quiso dejar atrás ante el Malevo pero con una intención que finalmente terminó frustrada. Era una semana que se iniciaba hoy, que seguía con el partido de Racing (por la Copa Argentina) y luego con el cruce contra Central para meternos en lo que viene. Claudicamos, no pudimos dar vuelta la página", señaló Marcelo Gallardo y profundizó en el encuentro con la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina: "Nos queda el partido ante Racing para hacernos cargo de los que nos viene sucediendo".

Marcelo Gallardo se hizo cargo del mal momento de River

En otro pasaje de la conferencia, el Muñeco admitió su responsabilidad por el irregular rendimiento que transita el equipo, sumado a una exhibición futbolística poco vistosa para lo que acostumbra a tener un River dirigido por Gallardo. "Me hago responsable. La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Me deja enseñanzas todo el tiempo el fútbol. Y yo no me voy a detener, voy a seguir buscando e intentando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar".

En ese sentido, el entrenador de River ratificó su lectura de un Millonario en "construcción" y aseguró: "Somos un equipo en construcción porque hubo mucho recambio. Hay jugadores que a veces se insertan y funcionan bien, otros con otros tiempos. Los que funcionan bien se atraen. Hoy no tenemos individualidades que atraigan en buenas. Yo dije que estábamos en cinco puntos".

El próximo compromiso de River será ante Racing, el próximo jueves 2 de octubre, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Allí el Millonario tendrá una difícil prueba ante un Racing envalentonado por su pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores luego de vencer a Vélez.