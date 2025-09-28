River volvió a decepcionar en el Monumental, cayó ante Riestra y acumula 4 derrotas consecutivas

Empujado por un Monumental lleno, y que lejos estuvo de recriminar la eliminación en la Copa, River salió a buscar la victoria con la conducción de Juanfer Quintero.

Sin embargo, a los 11' llegó el gol del uruguayo Antony Alonso en un córner, aspecto en el que los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen padeciendo durante toda la temporada.

River sintió el golpe, pero no resignó el protagonismo y generó situaciones claras para empatar hasta que Giuliano Galoppo marcó el 1 a 1 a los 24'.

En la segunda parte, Riestra volvió a adelantarse con el tanto de Pedro David Ramírez y volvió a obligar a River a ir a buscar la igualdad.

Embed - HISTÓRICA DERROTA DEL MILLONARIO ANTE EL MALEVO EN EL MONUMENTAL | River 1-2 Dep. Riestra | RESUMEN

Más tarde Borja marcó lo que hubiera sido el 2 a 2, pero el VAR determinó una posición adelantada y los gritos del gol del Monumental se fueron transformando en murmullos y algunos silbidos del público local que se acentuaron a los 35' con la expulsión de Maxi Salas.

En el final hubo más nervios que fútbol y River sufrió su cuarta derrota al hilo (dos por el Clausura y dos por la Copa) quedó a 4 puntos de Riestra en el Grupo B y a uno de Rosario Central (tiene un partido menos) en la tabla anual.