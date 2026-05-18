Netflix tiene la brutal serie española inspirada en la turca Fatmagül

En una noche de fiesta, Alba (Elena Rivera) es agredida sexualmente por cuatro hombres. Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa.

Esta es una historia criminal, de 13 capítulos, que comienza con una aparente violación, pero que después debe volver en el tiempo, a unas horas atrás, para intentar determinar qué fue lo que pasó realmente y quién es culpable, o quiénes.

Como muchas otras historias criminales, esta serie española, la historia de Alba está llena de intrigas, misterio y paranoia, te lleva a ponerte en los zapatos de una protagonista que no sabe qué le pasó exactamente, pero que se va dando cuenta de que todos a su alrededor esconden algo y están conectados con esa noche trágica que la llevó a despertar sola en una playa, con señales de que nada bueno pasó en ese lugar.

Netflix: de qué trata la serie Alba

Alba es una joven sin miedo. Sin embargo, tras volver a su pueblo por vacaciones, una prometedora noche de fiesta se tiñe de tragedia cuando un grupo de chicos la agrede sexualmente.

alba

Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa. Un año antes, cuando dejó atrás su previsible vida, no podía imaginar que en la gran capital se reencontraría con Bruno, su vecino de siempre, y por el que jamás se había interesado.

Lo que, separados por una simple calle, nunca sucedió, se hace posible en una ciudad de cuatro millones de habitantes.

Netflix: reparto de la serie Alba

Elena Rivera

Adriana Ozores

Álvaro Rico

Pol Hermoso

Eric Masip

Jason Fernández

Tito Valverde

Tráiler de la serie Alba

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Dónde ver la serie Alba, según la zona geográfica