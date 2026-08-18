Fue Mowgli en "El libro de la selva" y desapareció de Disney: así se ve Neel Sethi 10 años después

Neel Sethi, del fenómeno mundial a una carrera mucho más discreta

La llegada de Sethi a Hollywood había sido prácticamente inesperada. Antes de interpretar a Mowgli, su única experiencia actoral había sido una breve participación en el cortometraje Diwali, estrenado en 2013.

Neel Sethi y Logan Riley Bruner en "All You Need Is Blood", en 2023. Foto: Snakebyte Productions and Entertainment Group

Sin embargo, después del éxito de El libro de la selva, el actor no siguió el camino habitual de muchas estrellas infantiles. En los años posteriores participó solamente en otros dos proyectos.

Uno de ellos fue un episodio de una comedia. Luego, en 2023, apareció en All You Need Is Blood, una comedia de terror en la que interpreta a un joven cineasta que intenta realizar una película de zombis junto a su padre.

La producción tuvo poca repercusión y, después de ese trabajo, Sethi no volvió a aparecer en pantalla.

Así luce hoy Neel Sethi, Mowgli en "El libro de la selva". Foto: Instagram

A sus 22 años, el actor mantiene actividad en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su vida, intereses personales y contenidos vinculados con la actuación.

A una década de haber interpretado a Mowgli, su recorrido quedó muy lejos de la exposición que acompañó aquel inesperado salto a la fama.