En 2016, Neel Sethi pasó de ser un niño desconocido a convertirse en el rostro humano de una de las grandes apuestas de Disney. Con apenas 12 años, el actor nacido en Nueva York fue elegido entre miles de aspirantes de distintos países para interpretar a Mowgli en El libro de la selva, la película dirigida por Jon Favreau.
Fue Mowgli en "El libro de la selva" y desapareció de Disney: así se ve Neel Sethi 10 años después
Tenía 12 años cuando fue elegido entre miles de chicos para protagonizar el éxito de Disney. Después de la fama, su carrera tomó otro rumbo
La producción combinó escenarios digitales con un elenco de reconocidas voces, entre ellas Bill Murray como Baloo y Ben Kingsley como Bagheera. Sethi, en cambio, fue el único intérprete humano que apareció en pantalla durante buena parte de la historia y tuvo que actuar frente a pantallas verdes para luego integrarse a una selva creada digitalmente.
El desafío llegó acompañado de un éxito enorme. La película recaudó casi mil millones de dólares y obtuvo el Óscar a los mejores efectos visuales.
Neel Sethi, del fenómeno mundial a una carrera mucho más discreta
La llegada de Sethi a Hollywood había sido prácticamente inesperada. Antes de interpretar a Mowgli, su única experiencia actoral había sido una breve participación en el cortometraje Diwali, estrenado en 2013.
Sin embargo, después del éxito de El libro de la selva, el actor no siguió el camino habitual de muchas estrellas infantiles. En los años posteriores participó solamente en otros dos proyectos.
Uno de ellos fue un episodio de una comedia. Luego, en 2023, apareció en All You Need Is Blood, una comedia de terror en la que interpreta a un joven cineasta que intenta realizar una película de zombis junto a su padre.
La producción tuvo poca repercusión y, después de ese trabajo, Sethi no volvió a aparecer en pantalla.
A sus 22 años, el actor mantiene actividad en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su vida, intereses personales y contenidos vinculados con la actuación.
A una década de haber interpretado a Mowgli, su recorrido quedó muy lejos de la exposición que acompañó aquel inesperado salto a la fama.
En pocas palabras
- Neel Sethi: el actor de 12 años protagonizó a Mowgli en la exitosa película de Disney "El libro de la selva".
- Carrera posterior: tras el éxito mundial, Sethi eligió una trayectoria más discreta con pocas apariciones en cine y TV.
- Actualidad: a sus 22 años, el actor mantiene presencia en redes sociales compartiendo aspectos de su vida personal.