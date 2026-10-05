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Messi y los gigantes: cómo será la serie animada de Disney+ inspirada en Lio y cuándo se estrena

Conoce todos los detalles de Messi and the Giants, la producción animada de Disney+ que traslada la infancia de Lionel Messi a un universo de fantasía

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi tendrá su propia serie animada.

Lionel Messi tendrá su propia serie animada.

Lionel Messi ingresará a la pantalla chica a través de una aventura que se podrá ver en Disney Plus, en una coproducción junto a Atlantis Animation, Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment llamada "Messi and the Giants" (Messi y los gigantes) ante más de 3 mil personas durante la San Diego Comic-Con realizada en Málaga, España.

El propio capitán argentino replicó el tráiler en sus redes sociales sobre este proyecto en el que figura además como productor ejecutivo junto a Lacey Stanton y Bryan Korn.

Lionel Messi emprender&aacute; una gran aventura.

Lionel Messi emprenderá una gran aventura.

De qué trata "Messi and the Giants": la misión de Leo en el reino fantástico de Iko

La trama sigue los pasos del joven protagonista luego de llegar por accidente a Iko, un universo mágico compuesto por diez reinos bajo el dominio de seres colosales.

Para poder regresar a su hogar, Leo deberá afrontar competencias de alto riesgo inspiradas en el fútbol que definirán el destino de ese mundo. De acuerdo con la sinopsis oficial, "para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko".

El nudo dramático de la historia se concentra en la desventaja con la que parte el pequeño héroe frente a sus oponentes. A diferencia de los habitantes y rivales de este mundo fantástico, que disponen de facultades sobrenaturales, el protagonista no podrá hacer uso de los poderes propios de Iko para potenciar su juego, viéndose obligado a medirse cara a cara contra enemigos de enorme tamaño.

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Ante semejante adversidad, la clave del éxito estará en la esencia del juego en equipo y las virtudes del deporte tradicional. Como remarcó la presentación oficial de la serie, el joven personaje deberá recurrir a "su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación" para superar los duelos con las esferas mágicas, hacer valer su destreza técnica y su resiliencia, y concretar así la hazaña que le permita volver con su familia.

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Lionel Messi de niño encontrará en el fútbol la manera de superar diferentes pruebas.

Cuándo estrena la serie animada de Lionel Messi

Con vistas a un estreno mundial programado para el invierno de 2027 en Argentina, la serie introduce a Leo, un niño de 12 años cuyo diseño con cabello largo evoca de inmediato los primeros pasos del astro en el Barcelona.

Sin embargo, la propuesta no constituye un repaso biográfico ni un relato cronológico de su trayectoria deportiva, sino que toma elementos de su niñez para construir una ficción original cargada de magia, reinos divididos y desafíos gigantescos. Aunque la expectativa es máxima, por el momento no se revelaron la fecha exacta de lanzamiento ni la cantidad de episodios de esta primera entrega.

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