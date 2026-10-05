Messi y los gigantes: cómo será la serie animada de Disney+ inspirada en Lio y cuándo se estrena

Para poder regresar a su hogar, Leo deberá afrontar competencias de alto riesgo inspiradas en el fútbol que definirán el destino de ese mundo. De acuerdo con la sinopsis oficial, "para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko".

El nudo dramático de la historia se concentra en la desventaja con la que parte el pequeño héroe frente a sus oponentes. A diferencia de los habitantes y rivales de este mundo fantástico, que disponen de facultades sobrenaturales, el protagonista no podrá hacer uso de los poderes propios de Iko para potenciar su juego, viéndose obligado a medirse cara a cara contra enemigos de enorme tamaño.

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Ante semejante adversidad, la clave del éxito estará en la esencia del juego en equipo y las virtudes del deporte tradicional. Como remarcó la presentación oficial de la serie, el joven personaje deberá recurrir a "su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación" para superar los duelos con las esferas mágicas, hacer valer su destreza técnica y su resiliencia, y concretar así la hazaña que le permita volver con su familia.

Lionel Messi de niño encontrará en el fútbol la manera de superar diferentes pruebas.

Cuándo estrena la serie animada de Lionel Messi

Con vistas a un estreno mundial programado para el invierno de 2027 en Argentina, la serie introduce a Leo, un niño de 12 años cuyo diseño con cabello largo evoca de inmediato los primeros pasos del astro en el Barcelona.

Sin embargo, la propuesta no constituye un repaso biográfico ni un relato cronológico de su trayectoria deportiva, sino que toma elementos de su niñez para construir una ficción original cargada de magia, reinos divididos y desafíos gigantescos. Aunque la expectativa es máxima, por el momento no se revelaron la fecha exacta de lanzamiento ni la cantidad de episodios de esta primera entrega.