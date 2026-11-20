"Yo sabía que venía a un club que iba a tener la mochila de ser uno de los equipos más importantes de la categoría", confesó respecto de la expectativa que pesaba sobre el equipo al principio de la temporada cuando Godoy Cruz tenía latente la herida del descenso.

Yo sabía que venía a un club que iba a tener la mochila de ser uno de los equipos más importantes de la categoría Yo sabía que venía a un club que iba a tener la mochila de ser uno de los equipos más importantes de la categoría

"La gente cuando entendió cómo era la categoría dejó de reclamar y empezó a apoyar más y fue increíble. El movimiento que hicieron para ir a Córdoba fue una locura y acá también un montón de gente. Fue muy conmovedor. Por suerte le pudimos dar esa alegría que tanto necesitaban", agregó Gerometta.

El transcurso de la temporada

En lo personal, para Francisco Gerometta fue de menos a más. La primera rueda con Toedtli no tuvo tanta continuidad como en la segunda. Allí, el equipo también empezó a crecer colectivamente. "El primer semestre fue duro en lo grupal y también en lo personal. Yo venía con la idea de jugar lo más posible y al principio no me tocaba y es difícil cuando a uno le toca estar afuera. Por suerte después se fueron dando las cosas y pude empezar a jugar. Y el equipo empezó a andar bien y tener esa continuidad".

"Yo empecé a jugar más y el equipo empezó a andar bien. No sé si fue casualidad o causalidad pero cuando ganás, te empezás a sentir mejor y eso me pasó a mí y a muchos de los chicos", agregó el defensor oriundo de Villa Ocampo, Santa Fe.

¿Cuándo hizo el click el Tomba para empezar a ser el equipo fuerte que salió campeón? "A mitad de año, en ese receso de una semana que tuvimos, hicimos una charla grupal en la que el cuerpo técnico sumó un psicólogo. En esa charla nos sacamos todo, y a partir de ahí, el grupo se afianzó, nos hicimos uno. A partir de ahí empezamos a creer lo que podíamos llegar a lograr. Después, con los resultados, lo respaldamos fecha a fecha".

¿Que cambió la llegada de Pablo De Muner a Godoy Cruz? "Mariano (Toedtli) tenía una parada jodida porque era la primera vez que encabezaba un cuerpo técnico en un club donde tenía la presión de ser protagonista. Por ahí las cosas no se dieron, pero te aseguro que laburaba muy bien. Después Pablo (De Muner) llegó con otro libreto y ya conociendo la categoría, sabiendo cómo se jugaba. Volcó toda su experiencia como jugador y DT y nos hizo hacer ese click".

Entre otras cosas que enseñó el DT al grupo, Gerometta reveló: "Hay muchas mañas en la B Nacional y Pablo nos inculcó mucho eso de empezar a cortar con falta, hacer faltas tácticas, gestionar los tiempos". Así Godoy Cruz logró una rápida adaptación a una categoría tan complicada como la B Nacional.

Más del DT. "Pablo cuando llegó dijo que él quería un 'equipo total' que compita siempre, que pelee en todas las canchas, que salga a jugar y a plantarse, que se acostumbre a ganar", así definió Gerometta al Godoy Cruz que fue campeón del torneo.

Lo que viene

El Tomba tendrá tiempo para festejar, descansar y rearmarse para la Primera División. Los futbolistas recién regresarán el 14 de diciembre a los entrenamientos y allí comenzará a diagramarse el Expreso que volvera a militar en la máxima categoría del fútbol argentino.