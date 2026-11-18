Prime Video arrasa con el impactante drama protagonizado por Anne Hathaway, un largometraje de suspenso psicológico que a lo largo de 94 minutos te atraparán, se trata de Instinto maternal.
Anne Hathaway revoluciona Prime Video con la cinta más dramática del momento
Prime Video arrasa con el impactante drama protagonizado por Anne Hathaway, un largometraje de suspenso psicológico que a lo largo de 94 minutos te atraparán
Dos mujeres. Dos amigas. Dos matrimonios. Dos madres. Dos hijos. Dos maneras distintas de ver la vida y de vivir la maternidad.
Una desgracia será el detonante de una serie de eventos en Instinto maternal.
El largometraje de suspenso psicológico está protagonizado por las ganadoras del Oscar: Jessica Chastain y Anne Hathaway, quienes se baten en un duelo actoral que mantiene en vilo al espectador a lo largo de los 94 minutos que dura el film.
Chastain interpreta a Alice, una joven periodista que anhela regresar a su trabajo, puesto en pausa después de dar a luz a Theo. Hathaway encarna a Céline, quien no se conforma con Max y anhela agrandar la familia, encontrándose físicamente incapacitada para hacerlo.
Prime Video: de qué trata la película Instinto maternal
Alice (Jessica Chastain) y Celine (Anne Hathaway), disfrutan de sus idílicas vidas junto a sus respectivos hijos y exitosos maridos. Son mejores amigas y vecinas. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente.
Una combinación de culpa, sospecha y paranoia destruye el vínculo entre Alice y Celine dando lugar a una dura batalla psicológica cuando los instintos maternales de ambas revelen su lado oscuro para defender a los suyos.
Se desata una intensa lucha de voluntades mientras ambas mujeres se hunden en la locura y la violencia.
Prime Video: reparto de la película Instinto maternal
- Anne Hathaway
- Jessica Chastain
- Anders Danielsen Lie
- Eamon O'Connell
Tráiler de la película Instinto maternal
En pocas palabras
- Prime Video: tiene el drama psicológico con Anne Hathaway.
- Instinto Maternal: Trama de suspense centrada en dos madres y un trágico accidente.
- Duelo actoral: Jessica Chastain y Anne Hathaway protagonizan el film.