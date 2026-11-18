El largometraje de suspenso psicológico está protagonizado por las ganadoras del Oscar: Jessica Chastain y Anne Hathaway, quienes se baten en un duelo actoral que mantiene en vilo al espectador a lo largo de los 94 minutos que dura el film.

Chastain interpreta a Alice, una joven periodista que anhela regresar a su trabajo, puesto en pausa después de dar a luz a Theo. Hathaway encarna a Céline, quien no se conforma con Max y anhela agrandar la familia, encontrándose físicamente incapacitada para hacerlo.

Prime Video: de qué trata la película Instinto maternal

Alice (Jessica Chastain) y Celine (Anne Hathaway), disfrutan de sus idílicas vidas junto a sus respectivos hijos y exitosos maridos. Son mejores amigas y vecinas. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente.

Una combinación de culpa, sospecha y paranoia destruye el vínculo entre Alice y Celine dando lugar a una dura batalla psicológica cuando los instintos maternales de ambas revelen su lado oscuro para defender a los suyos.

Se desata una intensa lucha de voluntades mientras ambas mujeres se hunden en la locura y la violencia.

Prime Video: reparto de la película Instinto maternal

Anne Hathaway

Jessica Chastain

Anders Danielsen Lie

Eamon O'Connell

Tráiler de la película Instinto maternal