Una de las grandes estrellas de las recordadas series, Breaking Bad y Better Call Saul, Bob Odenkirk brilla en Prime Video con la película de acción que rompe todo, se trata de Normal y es uno de los grandes y exitosos estrenos del 2026.
Prime Video: Bob Odenkirk rompe todo con la película de acción llena de tiros
Una de las grandes estrellas de las recordadas series, Breaking Bad y Better Call Saul, Bob Odenkirk brilla en Prime Video con la película de acción del momento
Bob Odenkirk se ha convertido en un improbable héroe de acción y aquí vuelve a brillar en un estupendo thriller con varios elementos cómicos. Es cierto que se cuece a fuego lento, algo que puede molestar a los espectadores más impacientes, pero se hace de una forma sólida para que las cosas encajen mejor cuando todo estalla.
Normal, la nueva película de Ben Wheatley protagonizada por Bob Odenkirk. Lo que comienza como una historia de misterio ambientada en una pequeña localidad de Minnesota acaba convirtiéndose en una peculiar mezcla de thriller, comedia negra y acción desatada que encuentra en su protagonista uno de sus mayores atractivos.
Prime Video: de qué trata la película Normal
Tras la prematura muerte del sheriff de Normal, un pequeño y tranquilo pueblo asentado sobre un misterio explosivo, Ulises (Bob Odenkirk) ocupa su puesto como sheriff en funciones.
Cuando una pareja de forasteros atraca el banco de la ciudad, sin darse cuenta, descubren el secreto del éxito de Normal. Todos sus habitantes están dispuestos a hacer lo necesario, y no se detendrán ante nada para mantener a salvo los siniestros secretos de la ciudad y proteger su peculiar modo de vida.
Ulises, que hasta ahora únicamente se había preocupado de huir de los demonios de su pasado, deberá tomar una decisión y luchar por sobrevivir entre tanto secreto.
Prime Video: reparto de la película Normal
- Bob Odenkirk
- Lena Headey
- Henry Winkler
- Jessica McLeod
- Brendan Fletcher
- Summer H. Howell
- Peter Shinkoda
- Sydney Sabiston
Tráiler de la película Normal
En pocas palabras
- Bob Odenkirk: protagoniza la película de acción "Normal" en Prime Video.
- Trama: un sheriff debe proteger los secretos de un pueblo tras un atraco.