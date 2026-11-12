Prime Video: Bob Odenkirk rompe todo con la película de acción llena de tiros

Bob Odenkirk se ha convertido en un improbable héroe de acción y aquí vuelve a brillar en un estupendo thriller con varios elementos cómicos. Es cierto que se cuece a fuego lento, algo que puede molestar a los espectadores más impacientes, pero se hace de una forma sólida para que las cosas encajen mejor cuando todo estalla.

Normal, la nueva película de Ben Wheatley protagonizada por Bob Odenkirk. Lo que comienza como una historia de misterio ambientada en una pequeña localidad de Minnesota acaba convirtiéndose en una peculiar mezcla de thriller, comedia negra y acción desatada que encuentra en su protagonista uno de sus mayores atractivos.